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小孟老師指一星座「翻桌指數」100分 柯文哲恰好命中

聯合新聞網／ 綜合報導
小孟老師昨日透露獅子座的翻桌指數為100分，名列所有星座的第一名，而民眾黨總統候選人柯文哲恰好就是獅子座。圖為柯文哲昨日在三方會談發言情形。記者曾吉松／攝影
小孟老師昨日透露獅子座的翻桌指數為100分，名列所有星座的第一名，而民眾黨總統候選人柯文哲恰好就是獅子座。圖為柯文哲昨日在三方會談發言情形。記者曾吉松／攝影

星座命理專家小孟老師昨(23)日在臉書分享具翻桌性格前三名的星座，包括獅子座、天蠍座及雙魚座分別為前三名，而民眾黨總統候選人柯文哲的生日為8月6日，恰好命中翻桌指數第一名星座「獅子座」，而國民黨總統候選人侯友宜為雙子座、民進黨總統候選人賴清德為天秤座，均不在翻桌指數的前三名內。

小孟老師分析，翻桌指數第三名為「雙魚座」。因為個性十分善變，容易在感性的情境中答應別人，但答應後又會突然想到還是不要答應，有時會嚴重曝露出矛盾的個性，讓人摸不著頭緒，因為雙魚座的性格容易反覆不定，因此翻桌指數為80分。

小孟老師說，翻桌指數第二名為「天蠍座」。由於性格愛恨分明，跟他很好時會對你很好，但當被背叛時，則會毫不客氣地回想自己當初對你多好，倘若惹他不開心或隨意拋棄他，天蠍絕對會翻桌，故翻桌指數有90分。

小孟老師分析，翻桌指數第一名則是「獅子座」。獅子座十分很神勇，而且具備戰神性格，當獅子答應某些事後，想想好像被設計陷害時，就會損毀合約，對於不公平的競爭，獅子不可能會忍，當他們決定要翻桌時，「可是會翻到谷底」，並達到自己的需求，倘若達不到自己的需求，也會摸摸鼻子走人，但會另擇時機再次翻桌，因此翻桌指數達100分。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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