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三生肖天生超吸金！豬人脈財、馬創業財 「這生肖」最會錢滾錢

聯合新聞網／ 實習編輯 ／林正文
（示意圖／Ingimage）
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對錢有慾望才會賺錢，而有哪些生肖對於賺錢更有一手，天生就吸金呢？命理師湯鎮瑋在《命運好好玩》節目中透露這三個生肖各個身懷絕技。

▎屬豬 農歷11月生 人緣來財

在農曆11月出生而且屬豬的人，天生人際關係還不錯，走到哪裡都吃得開，比較屬於「人脈通錢脈」型的，萌購在人脈當中吸金。

▎屬馬 農歷5月生 開創富貴

在農曆5月出生而且屬馬的人蠻適合創業的，做事業的決心相對其他人也更有衝勁，他們往往看到目標後就會馬上行動。當他們抓住時間點，走到運的時候，也就他們發富發貴之時。

▎屬牛 農歷12月生 巧技得財

在農曆12月出生而且屬牛的人天生自帶一顆華蓋星，華蓋星代表這個人是很聰明的，相較於同齡人來說，看到新的東西他們會更勇於去嘗試，而且賺到錢之後可能還會轉投資，用這種方式存著錢財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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