三生肖天生超吸金！豬人脈財、馬創業財 「這生肖」最會錢滾錢
對錢有慾望才會賺錢，而有哪些生肖對於賺錢更有一手，天生就吸金呢？命理師湯鎮瑋在《命運好好玩》節目中透露這三個生肖各個身懷絕技。
▎屬豬 農歷11月生 人緣來財
在農曆11月出生而且屬豬的人，天生人際關係還不錯，走到哪裡都吃得開，比較屬於「人脈通錢脈」型的，萌購在人脈當中吸金。
▎屬馬 農歷5月生 開創富貴
在農曆5月出生而且屬馬的人蠻適合創業的，做事業的決心相對其他人也更有衝勁，他們往往看到目標後就會馬上行動。當他們抓住時間點，走到運的時候，也就他們發富發貴之時。
▎屬牛 農歷12月生 巧技得財
在農曆12月出生而且屬牛的人天生自帶一顆華蓋星，華蓋星代表這個人是很聰明的，相較於同齡人來說，看到新的東西他們會更勇於去嘗試，而且賺到錢之後可能還會轉投資，用這種方式存著錢財。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言