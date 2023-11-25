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以哈首批人質換囚名單曝！邊打邊談…休戰4天最大功勞是他

天生適合投資三星座！ 射手敢衝、雙子靠人脈、他總能洞察先機

聯合新聞網／ 實習編輯 ／林正文
（示意圖／Ingimage）
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投資是一門學問，除了資金的實力以外，哪些特質更能在這個領域脫穎而出，占星師Amanda在《命運好好玩》節目中透露這三個星座的特質，在投資的時候往往比別人更能獲利，請參考太陽星座、月亮星座、上升星座和金星

▎第三名： 射手座

在過去，大家對有錢人星座的印象可能會是像摩羯座、金牛座等比較保守的星座，但是在現在的社會，射手座大膽的特質，反而更能在投資方面略勝一籌。通常射手座會有一點貪心，而且也很習慣將事情設定一個目標，但是將這些特質放在投資方面，就會是一個很大的推進力，而且射手座的目標會隨著自己的成長一直往上提升，他們絕對不會安於現狀。

▎第二名： 雙子座

雙子座有一個特質就是很喜歡跟別人分享事情，雖然可能不是什麼很內心的事，但是卻讓他們在無形之中結交了很多人脈。在生意投資中，除了能力與財力之外，人脈資源也是相當重要的，資訊量的多寡也會影響投資的好壞。而雙子座在自己覺得有興趣的領域都能夠發展得不錯，可能只是抱著玩玩的心態，但是總能從中獲利。

▎第一名： 天秤座

天秤座有一個很重要的特質就是會謹慎觀察後全面布局，在投資的時候，進出場的時機非常重要，而天秤座非常會觀察這個時間點，可以比其他人都早一步找到先機。而大家不要以為天秤座是很保守的星座，他們在投資時候是很有衝勁的，而且他們也很懂的權衡利弊，所以在整個佈局都進可攻退可守。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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