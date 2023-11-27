快訊

以巴休戰第三天！哈瑪斯放17人質 獲釋4歲美國女童目睹雙親被殺

美升級晶片禁令…輝達財報3個隱憂 是台廠機會也是挑戰

出國旅遊他大讚「國際漫遊」！內行人搖頭：改這個一用就回不去

不讓別人說完...他們是「插嘴王」！牡羊想說就說、獅子想出風頭、第一名意見最多

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友聊天示意圖。圖片來源/ingimage
圖為朋友聊天示意圖。圖片來源/ingimage

有一類人講話總是特別快又特別衝，只為了一時吐快，就變成了插話者，命理網站旺好運分享「這些星座真的有夠會插嘴」，快看都有誰上榜。

第三名：牡羊座

牡羊座為人比較直率一點，從來不會刻意去壓抑自己想說話的權利，所以一不小心就會變成插話者，而且事後知道也不以為意，他們會有一種想法就是，認為自己又不是犯了什麼滔天大罪，有那麼嚴重嗎。

第二名：獅子座

獅子座的表現慾非常強烈，非常愛搶風頭，所以在聊天過程中，他們根本不在乎自己有沒有插嘴，只在意自己有沒有把想說的事情表現出來，不僅會讓人覺得不被尊重，還有可能會失去一票朋友。

第一名：雙子座

雙子座非常愛聊天，而且也很愛表達及發表意見，有著很強烈的自我意識，但也因為太愛講話，時常插嘴打斷別人的話題，他們覺得把自己內心的想法表達出來，會讓他們有一種爽感，但也讓別人覺得很不舒服。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座

延伸閱讀

小孟老師指一星座「翻桌指數」100分 柯文哲恰好命中

12星座隱藏性格！牡羊很愛哭、處女在家邋遢、摩羯非常浪漫

唐綺陽星座運勢週報：獅子有機會功成名就 天蠍「靠這點」增加桃花運

3星座發脾氣最傷人！牡羊軟硬不吃不理性 他只想顧自尊

相關新聞

今天下元節可拜拜補財庫...4個生肖得替明年先補足能量

今天是農曆10月15日是水官大帝生日，俗稱下元節，水管掌管財庫，命理師楊登嵙建議，民眾若想要補財庫，可在水官大帝生日當天...

不讓別人說完...他們是「插嘴王」！牡羊想說就說、獅子想出風頭、第一名意見最多

有一類人講話總是特別快又特別衝，只為了一時吐快，就變成了插話者，命理網站旺好運分享「這些星座真的有夠會插嘴」，快看都有誰上榜。

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「有強勁好運」：獲利扶搖直上

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人熬夜加班趕工，就能讓自己的荷包滿滿，有人則是文思泉湧，替自己賺來不少財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：牡羊當心三角關係 天秤事業出現高峰

日火在射手，眾人關心國際局勢，也在乎國際間的看法，旅遊、運輸業繁忙，要留意交通狀況，避免引發旅遊糾紛。水星準備停滯，將射手及魔羯議題串聯，討論事業、國際版圖及政治相關話題，思考自我與外界周遭的關係，是否符合設定的目標及理念。金冥入四分相，調整自己的腳步，深刻感受到不對勁之處需進行改變。

每日星座運勢／天蠍空閒時戶外打球 有助恢復精力

2023-11-27牡羊座短評：會收到愛的神秘禮物。【整體運★★☆☆☆】喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。

「有地震」第一反應？金牛準備食物、巨蟹關心家人、這星座先看熱鬧

當地震發生時，每個人在面對天災的表現都不太一樣，有人緊張、有人老神在在。命理網站旺好運分享「12星座」遇到「地震時的反應」，快看看你是哪一種。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。