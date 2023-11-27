不讓別人說完...他們是「插嘴王」！牡羊想說就說、獅子想出風頭、第一名意見最多

有一類人講話總是特別快又特別衝，只為了一時吐快，就變成了插話者，命理網站旺好運分享「這些星座真的有夠會插嘴」，快看都有誰上榜。

第三名：牡羊座

牡羊座為人比較直率一點，從來不會刻意去壓抑自己想說話的權利，所以一不小心就會變成插話者，而且事後知道也不以為意，他們會有一種想法就是，認為自己又不是犯了什麼滔天大罪，有那麼嚴重嗎。

第二名：獅子座

獅子座的表現慾非常強烈，非常愛搶風頭，所以在聊天過程中，他們根本不在乎自己有沒有插嘴，只在意自己有沒有把想說的事情表現出來，不僅會讓人覺得不被尊重，還有可能會失去一票朋友。

第一名：雙子座

雙子座非常愛聊天，而且也很愛表達及發表意見，有著很強烈的自我意識，但也因為太愛講話，時常插嘴打斷別人的話題，他們覺得把自己內心的想法表達出來，會讓他們有一種爽感，但也讓別人覺得很不舒服。

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