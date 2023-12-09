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超愛使喚人3星座！獅子自以為女王、天蠍高高在上、這星座單純因為太懶

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為對人下指令示意圖。圖片來源/ingimage
圖為對人下指令示意圖。圖片來源/ingimage

有些人做事親力親為，有些人卻光說不練，然後又愛指使別人。命理網站旺好運分享，「這些星座真的有夠愛使喚人」，快看看討厭鬼都有誰。

第三名：獅子座

獅子座本性就是把自己當成王，所以使喚別人對他們來說只是基本該會發生的事情，他們認為自己就是要被伺候，且不能受到任何委屈，在任何場合也都希望自己是能當領導的那一方，有一種想要控管大權的心態。

第二名：天蠍座

天蠍座就是天生的只會說不會做，因為他們有一張聰明的頭腦，他們指挑簡單的事情去做，那就是「說」，不僅會命令指使人，還懂得在適當時機全身而退，是非常懂得靠嘴且不費勞力就能拿到自己該有的酬勞。

第一名：雙子座

雙子座內心很渴望成為各領域的佼佼者，但他們有一種自我優越的感覺，而且本性其實也比較懶散一些，所以即便是很小的事情，也要使喚別人去做，長期下來不僅敗壞人緣，還有可能會變得一無是處。

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