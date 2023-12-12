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不懂珍惜感情星座！雙子壞脾氣只給伴侶、牡羊不管對方感受「我要我覺得」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶吵架示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情侶吵架示意圖。圖片來源/ingimage

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第三名：雙子座

雙子座在別人面前，總是能把表面功夫做到好，但對於伴侶就會完全原形畢露，而且毫不掩飾的把所有的壞脾氣都表現出來，導致伴侶不僅內心會有壓力，心情上也會非常不悅，最後就可能雙方就會走上分開這條路。

第二名：天蠍座

天蠍座性格非常敏銳，而且他們思維非常矛盾，總是對伴侶忽冷忽熱，當伴侶提出一些內心感受後，即便天蠍座知道會後悔，也不願意改變自己的心態，一切都只是為了贏得這場心理戰而已。

第一名：牡羊座

牡羊座的自我意志其實算蠻強烈的，也因為這樣在感情中常常會出現很多情緒，總是「自己認為是愛」的方式來愛人，但對於另一伴來說很可能是折磨，最後讓另一伴身心靈都非常疲倦。

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