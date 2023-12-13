佛系過生活！水瓶不爭不搶、摩羯低調做自己、這星座根本「懶得競爭」
人生在世，有些人勝負慾強，有些人卻又佛系生存，對很多事物都不太去爭鬥，命理網站旺好運分享「這些星座」就是「與世無爭」，快看看你上榜沒。
第三名：水瓶座
水瓶座最討厭與人爭奪東西，總是成全別人，因為他們內心其實非常善良，而且也懂得世界的運作模式，對他們來說，是你的，就是你的，不是你的，永遠都不是你的，鬥爭對他們來說毫無意義。
第二名：摩羯座
摩羯座既低調又沉穩，根本不在乎自己之外的事情，對於其他事情幾乎都是小心翼翼，很難互相有爭執，除非是有人要爭奪他們的東西，才會有所行動，而且會非常有信心並加以反擊。
第一名：金牛座
金牛座比較懶惰，自我防備心也比較強烈，對很多事情其實都不太會去插手或參與，他們喜歡平淡簡單的生活，但也有一種說法是，因為沒有十足的信心跟別人比高下，不如就把自己的生活顧好就好。
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