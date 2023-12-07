自尋煩惱三星座！雙魚想太多、天秤公平魔人、「這星座」同理心氾濫成災
在生活上，每個人一定都有在心煩的事情，有些人能想開，但有些人就是很糾結。命理網站旺好運分享「這些星座總是很愛自尋煩惱」，快看看你上榜沒。
第三名：雙魚座
雙魚座就是天生的想太多，加上又太愛做白日夢，很多事情太不切實際，因此在現實生活中，煩惱自然而然就會跟著變多，最後就換變得很愛胡思亂想，甚至是越來越負面。
第二名：天秤座
天秤座太講究公平與利益，凡事都要替大家與自己想，是非常包容與正義的心態，但在這無形之中就徒增了很多的煩惱，導致最後自己應付不過來，反而會帶來更多的反效果。
第一名：巨蟹座
巨蟹座的心思很細膩，他們總是會因為別人的一言一行，影響到自己的思緒，而且當別人遇到困難，自己也會陷入到對方的情緒中，雖然會讓人覺得很有愛心，但其實也苦了自己。
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