感恩節來了！國師教12星座必學之事 水瓶安心當外星人、這星座要感謝朋友包容
今（23）日是感恩節，許多民眾會在此節慶與家人聚餐，感謝彼此在過去一年的付出。有「國師」封號的星座專家唐綺陽就在粉絲專頁透露，12星座分別在感恩節應學習的事。
火象星座
牡羊座：請感恩朋友忍受你跟紙一樣薄的耐性。
獅子座：請感恩願意假裝你說話很有趣的摯友們。
射手座：請感恩朋友包容你的謎之自信。
土象星座
金牛座：請感恩今年的舒適圈一樣溫暖。
處女座：請感恩噴消毒水時，朋友沒被氣跑。
魔羯座：請感恩自己面無表情，所以臉上沒皺紋。
風象星座
雙子座：請感恩平常亂講話，卻還能好好活著。
天秤座：感恩你決定晚餐吃什麼時，還沒餓死的朋友。
水瓶座：請感恩在地球能安心當個外星人。
水象星座
巨蟹座：請感恩今年的天氣都沒你的情緒多變。
天蠍座：請感恩自己今年還沒變成獨居老人。
雙魚座：請感恩朋友忍受你的雜亂無章。
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