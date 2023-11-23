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感恩節來了！國師教12星座必學之事 水瓶安心當外星人、這星座要感謝朋友包容

聯合新聞網／ 綜合報導
今（23）日為感恩節，星座專家唐綺陽在粉絲專頁透露，「12星座要學著感恩的事」。示意圖／ingimage
今（23）日為感恩節，星座專家唐綺陽在粉絲專頁透露，「12星座要學著感恩的事」。示意圖／ingimage

今（23）日是感恩節，許多民眾會在此節慶與家人聚餐，感謝彼此在過去一年的付出。有「國師」封號的星座專家唐綺陽就在粉絲專頁透露，12星座分別在感恩節應學習的事。

火象星座

牡羊座：請感恩朋友忍受你跟紙一樣薄的耐性。

獅子座：請感恩願意假裝你說話很有趣的摯友們。

射手座：請感恩朋友包容你的謎之自信。

土象星座

金牛座：請感恩今年的舒適圈一樣溫暖。

處女座：請感恩噴消毒水時，朋友沒被氣跑。

魔羯座：請感恩自己面無表情，所以臉上沒皺紋。

風象星座

雙子座：請感恩平常亂講話，卻還能好好活著。

天秤座：感恩你決定晚餐吃什麼時，還沒餓死的朋友。

水瓶座：請感恩在地球能安心當個外星人。

水象星座

巨蟹座：請感恩今年的天氣都沒你的情緒多變。

天蠍座：請感恩自己今年還沒變成獨居老人。

雙魚座：請感恩朋友忍受你的雜亂無章。

唐綺陽 感恩節 星座

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