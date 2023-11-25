迎接2024龍年！「 九宮飛星」住家這樣布局...開運又招財

2023年剩下最後不到兩個月的時間，在面對有新循環之稱的2024年，我們應該做哪些風水布局來迎接這個開運元年呢？命理師湯鎮瑋老師分享影片「2024招財化煞，九宮飛星風水大解析！」，提醒大家如何佈局，讓大家達到天時地利人和的狀態。九宮是配合九星、八卦加以對應的一種術數圖案，呈現一個九宮格形狀，每一個方位都代表不同的星宿，各個星宿也掌握著不同的運勢。

中宮 — 三碧是非位

「三碧星」代表是非，當它落入中宮也就代表著爭執、爭權將會持續下去，有一些人平常壓力比較大或是一直在忍氣吞聲，在2024年的時候很容易一觸即發，而當年的中宮飛入什麼星，也就代表著一整年的大環境要注意什麼方向。

《風水布局建議》

在家裡正中間點一盞燈，而這盞燈要一直開著，也可以擺放千年化煞神器—葫蘆或是擺放紅色的吉祥掛件，可以減少一些爭執的問題。

正南 — 破軍破財位

「破軍星」代表著破財， 而這也是今年的三煞方，在煞方千萬不能敲打、安神位或是做任何工程，只要一催動煞方就會有比較多的血光、官非發生，尤其是家人有犯太歲更需要避免。

《風水布局建議》

不要擺放跟「水」有關的東西，魚缸、音響也千萬不要擺放，如果原本這些東西就擺放在南方的話，不要移動它。但是可以擺放水種的黃金葛和開運竹，預算如果比較夠的可以放琥珀樹，當然葫蘆燈也一樣有加分效果。

正北 — 左輔正財位

「左輔星」掌管著每一年最大的財位，也是錢財最主要進來的一個方位。

《風水布局建議》

可以在家裡的正北方放水，放飲料也可以，也可擺流水盆。放置金屬的東西或是風鈴、銅鈴、音樂盒、聚寶盆等等，也同樣可以增加賺錢進財的機運，對於做生意或是平常有業績壓力的人會非常有感，上班族也會有比較平穩的運勢。

西北 — 四綠文昌位

「文昌位」除了代表讀書也同時象徵著智慧思考，上班族也需要特別照顧它，文昌位佈局好可以減少上班途中的干擾。

《風水布局建議》

可以在文昌位放置文昌塔、龍龜，如果不方便的話也可以放四隻毛筆也就是文昌筆。種植四顆開運竹也是相當不錯的，但是通常在一個地方擺放四株盆栽會比較佔位子，所以可以考慮一下。如果文昌位剛好在廁所的話，把廁所打掃乾淨就顯得非常重要，保持乾燥、整齊或是種植黃金葛。

正西 — 五黃煞位

正西方也同樣忌諱動土，不可以施工或是做工程。

《風水布局建議》

擺放千年化煞神器—葫蘆或是開光的九宮八卦鏡，都可以達到逢凶化吉的效果。

西南 — 右弼喜神位

希望家裡有喜事或是想要生小孩的都可以在「喜神位」做布局。

《風水布局建議》

如果是希望生小孩的可以在西南方放百子圖， 百子圖除了可以求子外，同時也可以化解官非的問題。不方便掛畫的話可以放九朵粉紅色的百合花或五色豆。如果家裡比較不愉快，也同樣可以用這個佈局去改善不快樂的氣氛跟磁場。

東北 — 武曲偏財位

「武曲星」是一顆對於賺錢慾望很強的一顆星，想要有斜槓人生或是想要增加副收入的人，就可以在此進行布局。

《風水布局建議》>

在東北方放蟾蜍擺飾品、風鈴都是可以增加偏財運的開運小物。

正東 — 貪狼桃花位

如果是想要有財運也有桃花運的話，可以朝著東北方去布局。如果是只求桃花，就往正東去布局。

《風水布局建議》

將不帶刺的玫瑰放在正東方，並且要定期更換，這個錢是不可省的。如果是想要跟另外一半有更穩定的感情，可以放百合花。有些人覺得花不好照顧，也可以點一些薰香類的東西來代替，讓東方保持一種芳香。

東南 — 二黑小病位

「病符星」顧名思義就是有一些老毛病，或是新的傳染病就要避開東南方，如果房間或是辦公室剛好坐在東南方，就會比較容易受到「病符星」的干擾 ，容易有疾病纏身或是舊疾復發的狀況出現。

《風水布局建議》

想要避免這些狀況出現可以放葫蘆、龍龜或九宮八卦鏡，已達到逢凶化吉的作用。

阿湯哥也提醒大家，布局的時候不要每一個地方都布局，一個地方最多不要擺放超過五樣開運物，千萬不能擺太多以免擾亂磁場。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。