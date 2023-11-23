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12星座「常識人」排行 金牛死守個人作風、這星座堅守規範堪稱「社會楷模」

聯合新聞網／ 綜合報導
不同星座的人，對常識的重視程度也不同。圖片來源／ingimage
不同星座的人，對常識的重視程度也不同。圖片來源／ingimage

每個人的性格不同，有的人嚴守社會常識，也有的人常出現不落窠臼的創意。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行每個星座的「常識人」程度高低為何。

第12名 水瓶座

水瓶座不受常識拘束，是不按牌理出牌的人。

第11名 雙魚座

雙魚座感情用事，行動會因為心情關係脫離常識。

第10名 金牛座

無論和常識是否相符，金牛座總是死守著自己的作風。

第9名 牡羊座

牡羊座相信自己永遠是對的，輕視世間的常識。

第8名 射手座

儘管知道常識的重要性，但知道是一回事，要不要遵守是一回事。

第7名 雙子座

大半時間都遵循常識的雙子，擅長偶爾稍微變化一下，讓事情更有趣。

第6名 天蠍座

不喜歡太特立獨行的天蠍座，會好好觀察周遭，讓自己融入其中。

第5名 獅子座

獅子座喜歡以王道的方式向前邁進，某方面算是循規蹈矩。

第4名 巨蟹座

巨蟹座認為平凡就是福，自然而然會成為常識家。

第3名 處女座

模範生氣質的處女座，不管做什麼事情都一板一眼。在他們的腦海裡，總是有一張確認表，將每一絲細節到底有沒有做到完善，好好仔細檢查過一遍。不過有時太過拘泥於常識，也可能引起他人的不快。

第2名 天秤座

和誰都處得來的天秤座，具備常識可說是基礎中的基礎。他們擅於判斷眼下的氣氛，並且用常識的方式進行應對。且就連「對自己而言是常識，但對誰可能不是」這樣的細節，他們都能靈敏地察覺到。

第1名 魔羯座

個性認真的魔羯座，常識當然也是一等一。凡是立好的約定、規範，他們絕對會堅守到底。懷抱野心的他們，也會為了能夠出頭，而好好瞭解社會的各種遊戲規則。可說是值得社會人士借鏡、仿效的楷模。

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