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個性孤僻！「3生肖」絕不主動迎合別人 虎是霸主、第一名完全不懂諂媚

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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有些人擅於交際，能夠遊走在各種階級中，迎合各式各樣的人，成為大家喜愛的人物，但有些人桀傲不遜，自視甚高，不輕易附和任何人，在十二生肖中，就有幾位個性孤僻，絕不會主動迎合別人，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：鼠

鼠寶寶天生就有點膽小怕事，而且生性多疑，他們不喜歡在陌生的環境裡，也不愛與陌生人打交道，但是為了避免成為異類，他們會適應各種環境，與不同的人打交道，融入不同的環境背景中，但是鼠寶寶的自尊心很強，同時也有相當的知識學問，內心充滿著孤傲的情緒，因此有點自負，他們的表現只是釋出善意，讓你覺得鼠寶寶是無害的，但是鼠寶寶絕對不會阿諛奉承，因為在他們眼裡，迎合別人只會降低自己的身價，失去最重要的自尊。

第二名：虎

一山難容二虎，除非一公一母，天生霸氣的虎寶寶，是真正的森林之王，他們充滿熱情，能夠樂於助人，但又膽大包天，不怕鋌而走險，在他們的世界裡，自己是天王中的天王，霸主中的霸主，凡是云云眾生，都該臣服在自己腳下，聽命於虎寶寶，剛愎自用的他們容易以自我為中心，以自己的想法為主，因此變得非常孤傲，從來就該別人迎合自己，自己絕對不會向他人低頭，所以在與虎寶寶相處時，一定要以柔克剛，硬碰硬的結果只會自討苦吃。

第一名：龍

充滿靈氣的龍寶寶，是神話中巨大且崇高的神獸，更是古代王公貴族的象徵，凡是一般百姓皆不可擅用龍的圖騰，而龍寶寶就具有這種清高不凡的氣息，絕不能與市井小民或凡夫俗子為伍，在他們心中，只有清雅高尚的有德之士才能親近，但即便如此，龍寶寶還是會以平等的地位看待，因為他們氣勢強，不服輸，並不是任何人都能駕馭的，當然也不會輕易地去奉承任何人，而這種孤傲的特質，往往讓龍寶寶走向清修之路，成為一名修道者。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

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