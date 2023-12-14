圖片心測／最近感情會升溫嗎？選一種巧克力 愛情苦甜指數立刻測

你最近的感情運勢會升溫嗎？會嘗到愛情的甜蜜還是苦澀？科技紫微網將透過最能代表愛情的甜點－巧克力，來為你預測唷！根據上圖中的巧克力，你最喜歡哪一種？

結果分析：

選擇愛心巧克力

苦30%，甜70%

你選擇的是愛心型巧克力，反映出你現在充滿激情，魅力四射，對感情的需求濃烈。你懂得製造浪漫，也能在其中獲得滿足感與快感，感情之路是頗為順遂的。七分甜，三分苦；甜蜜度剛剛好，三分苦則留著慢慢回味。其實，這三分苦倒也不是真的苦，是愛到深處思念長，每到夜深人靜或是面臨短暫離別時，易產生刻骨相思……

選擇糖心巧克力

苦10%，甜90%

從你的選擇來看，現在的你正被愛包圍，沉浸在高濃度的甜蜜幸福之中，所以苦味幾乎可以忽略不計。這段時間，你有驚喜不斷的際遇，極易體會到前所未有的新奇感。愛情向好的方向不斷變化，你也樂在其中。有利奮力汲取愛情養分，在求新求變中體驗多姿多彩的愛情。不過，超甜的愛情運也易惹來他人嫉妒眼紅，秀恩愛可別太高調唷。

選擇夾心巧克力

苦40%，甜60%

從你選擇的這款巧克力來看，近期你頗能以平常心看待愛情，沒有過高的要求與期待。平平淡淡才是最真，能靜心體會愛情的平靜與美好。只是，你似乎容易沉浸於過去的一段情，或是一段似有若無的曖昧中，其中沒有太多感傷，只是帶著回憶與沉澱，因為你已能自我消化其中的苦味，在靜默中慢慢療傷……

選擇實心巧克力

苦70%，甜30%

從你的選擇來看，近期你有不少桃花運，但多是爛桃花。你是不是正受著感情之苦呢？很可能你正陷入「想要的得不到，不想要的卻來糾纏」的困境，內心煎熬；也有可能你所面臨的是一個三角習題，不知是往左走還是要往右走，陷入兩難。心亂如麻時心願難達，宜靜下心來，拒絕桃花，享受獨處；理清思路，辨明目標，方能走出困境，逐漸嘗到甜頭。

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