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12星座誰是說謊高手？天秤是慣犯、水瓶超會裝傻 這星座撒謊毫無破綻

聯合新聞網／ 綜合報導
12星座中，有些星座可以自然而然的撒謊，有些星座則是一說謊就會露出破綻。示意圖，圖片來源/ingimage
12星座中，有些星座可以自然而然的撒謊，有些星座則是一說謊就會露出破綻。示意圖，圖片來源/ingimage

人的一生中總會撒過幾次謊，而不同星座的人撒謊也會有不同的反應。陸媒《搜狐網》分享12星座撒謊後的反應，有些星座可以自然而然地撒謊，有些星座則是一說謊就會露出破綻，一起來看看自己有沒有被說中吧！

水瓶座

水瓶座的人很會偽裝，根本無法看出他們在說謊。而水瓶座的慣用伎倆就是盯著人看，把人看得心裡發毛，表現坦蕩讓人覺得根本沒有懷疑他們的必要，這其實正是水瓶座撒謊的表現。

牡羊座

牡羊座的人最不會撒謊，撒謊讓他們內心慌亂、坐立不安。這時如果突然質問他們，他們很容易就會發火，充分暴露了無法平靜的內心，只要一被刺激就露餡了。

金牛座

金牛座不只老實憨厚，還十分耿直，從不會拐彎抹角，更別說撒謊，因此一旦撒謊就會變得非常不自在，甚至還會臉紅，跟平時判若兩人，一眼就能識破他們。

獅子座

獅子座的人撒謊後會故意提高聲音，用更霸氣的口氣說話，杜絕被質問的可能。這是獅子座撒謊時的慣用手段，千萬不要被他們的氣勢嚇到，只要不畏懼地質問他們，相信他們很快就會投降。

巨蟹座

巨蟹座撒謊後，比平時待人更好，不管說什麼他都會照做，就算沒有要求他們做事，他們也會主動詢問，因此只要立馬質問，他們的真面目就會被揭露出來。

處女座

處女座的人平時說話、挑剔人的時候相當流暢，可一旦他們撒起謊來，就會變得語無倫次，也是屬於說謊很容易被看破的類型。

雙魚座

雙魚座的人一旦撒謊，就會打死不承認，不管怎麼問，他們不說就是不說，誘導哄騙都不行。只要看到雙魚座出現這樣的表現，肯定就是在撒謊。

天秤座

天秤座的人處事圓滑，見鬼說鬼話，見人說人話，十分善於交際，因此平時就習慣撒點小謊，這些小謊言有時是他們取悅人的技巧。不過若是天秤座撒了大謊，他們說話就不如平時流暢，反而會結巴。

射手座

射手座的人整日笑呵呵，即使他們撒謊了，面對質問也是一副笑呵呵的表情，讓人覺得他應該沒在撒謊。對他們而言，撒謊並無大礙，能讓他們在意的事情也不算多。

摩羯座

摩羯座的人很呆板、老實，還很有原則，撒謊對他們來說是難上加難。若是不得已、被迫無奈，摩羯座才有可能撒謊，不過他們會說得很勉強、不自然，跟平時捨我其誰的氣場毫不相同。

天蠍座

天蠍座的智商很高、思維縝密，做事前都會先仔細思考，才會按著自己的計畫行事。若是他們撒起謊來，也不會讓人看出破綻，且既然他們決定撒謊了，一定會把自己訓練毫無破綻，不給人懷疑的機會

雙子座

雙子座的人撒謊時會變得很緊張，不只語速飛快，還會刻意回避他人眼神。若是出現這種反常狀態，十有八九是他們撒謊了。

星座

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