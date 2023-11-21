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年底跳槽預備！4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

聯合新聞網／ 綜合報導
在年底跳槽獲得更大優勢的4星座分別為：獅子座、水瓶座、天秤座、射手座。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
在年底跳槽獲得更大優勢的4星座分別為：獅子座、水瓶座、天秤座、射手座。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

接近年底了，許多上班族考慮跳槽到理想公司，規劃更好職涯發展。陸媒《搜狐網分析有4個星座在年底跳槽，會有無限光明前景，分別是獅子座水瓶座天秤座、射手座，如果抓住機會跳槽，可能會獲得更好的發展機會。

獅子座

獅子座擁有天生的領導能力，特色是自信果斷，又擅長組織與管理人才，在年底前獅子座會遇到不少有潛力的工作機會，如果能緊抓住這些機會，積極展現才華跟能力，將會受到上司與同事的認可，獲得很棒的發展機會。在跳槽前，也要明確自己的職涯目標，提升自己的競爭力，獅子座只要展現良好的溝通能力與才能，一定能在事業上有更多的收穫。

水瓶座

水瓶座擅長創新與思考，擁有很強的學習能力與適應能力，在年底前水瓶座可獲得一些新的機運，例如創業、轉行等等，若能適時發揮優勢，勇敢嘗試新的領域，並學習與他人合作，就能夠利用團隊力量來實現工作目標，對事業能更上一層樓。

天秤座

天秤座擅長交際，擁有很強的人際關係處理能力，在職場上能夠建立好的人脈，獲得他人的喜愛與支持，在年底天秤座能獲得一些不錯的機遇，例如能拓展自己的業務範圍、提高專業能力等，如果天秤座把握機會，適時運用人際溝通技巧，能夠在事業上有更多收穫。

射手座

射手座才華洋溢又敢於冒險，擁有很高的執行力與決策能力，這能讓他們在工作上具備不可或缺的影響力，在年底前射手座不妨把握時機，訂立新的工作項目，拓展更多專業領域，充分發揮自己的優勢，勇於迎接全新挑戰，相信只要努力付出，射手座能在職場上更發光發熱。

獅子座 天秤座 水瓶座 職場 星座 搜狐網

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