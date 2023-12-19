殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂

2024年的星相會延續2023年的氛圍，幸運之星木星上半年依然停留在金牛座，直到2024年的5月26日。木星在上半年會逐漸與天王星呈現合相，物價嚴重通膨，但消費量持續緊縮，經濟環境不穩定，資金、糧食、能源、零件和物資都會越來越稀缺。

2024年5月26日，木星會進入雙子座，旅遊、觀光產業會開始復甦，交通流量也會逐漸恢復疫情前的熱絡，然而各種旅航相關的行業會面臨服務人員缺乏的狀況。究竟在2024年哪些星座財運最佳？哪些星座又會是最貧窮呢？

參考：太陽星座、上升星座

金錢運最富裕：

第三名：金牛座

金牛座在2024年算是十分幸運的星座。自從木星在2023年下半年進入命宮後，許多金牛座不論是創業或是在職場的發展都受人矚目。木星在2024年5月26日會進入金牛座的金錢宮位，金牛座在上半年所努力的事物，在下半年會獲得實質的收益，特別是在職場地位上會有所提升。

此外，冥王星在2024年1月21日進入金牛座的志業宮位，9月2日暫時離開，在11月19日又會正式進入金牛座的志業宮位，意味著金牛座的工作與事業會走上顛峰，薪資大幅成長，或是會被主管拔擢，職場地位提升，待遇水漲船高。不過，金牛座2024年走的是正財運，因此必須要在事業或工作上付出努力，才會有好的收穫。

第二名：天蠍座

木星2024年5月26日進入天蠍座的財務宮位，可能會因為遺產、保險、賠償……等相關的事件而獲得大筆的資金。冥王星在2024年1月21日進入天蠍座的家宅宮位，9月2日暫時離開，11月19日又會正式進入天蠍座的家宅宮位。有些天蠍座會在家族遺產，或是因著買賣房屋、土地而賺到一大筆資金，生活會過的頗為富裕。

雖然金錢運勢頗佳，但可能在獲得這些金錢之前，會歷經較為不愉快、痛苦的事件。有在投資理財的天蠍座，在2024下半年，所投資的標的會有大幅度的成長。因此，有投資習慣的天蠍座在下半年可選擇適當的時間獲利了結。

第一名：天秤座

木星上半年依然停留在天秤座的財務宮位，天秤座在2024上半年會在保險、投資……等事務獲得一大筆資金。不過某些天秤座可能會需要經過一些波折才會獲得這些資金，像是因為生病、受傷，或是經歷一場官司判賠而得來的錢。有投資習慣的天秤座，上半年選定的投資標的都會成長，上半年可選在較為適當的時間出脫，獲利了結。

木星一直待到2024年5月26日才離開天秤座的財務宮位，到了下半年，天秤座在投資方面就需保守一些了，若能把上半年賺到的資金存起來，這些錢可以讓你過一段豐衣足食的好日子。因此2024天秤座最重要的功課就是理財，好好學習金錢的管理。

金錢運勢最貧窮：

第三名：水瓶座

土星持續在水瓶座的金錢宮位行進，同時冥王星也會在2024年1月21日～9月2日進入水瓶座的命宮，為水瓶座的職業生涯帶來衝擊。在上半年，某些水瓶座面臨著人生的動盪，生活與內心感到不穩定，收入變少。11月19日冥王星會正式進入水瓶座，因此在11月之前，水瓶座要將自己的工作穩定下來，收益也要保持穩固，同時也要開始學習存錢與理財，不要亂花錢，不然在未來的2年都會一直為金錢而煩惱。

第二名：雙魚座

土星進入雙魚座後，許多雙魚座正面臨人生或多或少的挫敗，生活也變得不穩定，常常遇到自己難以想像的事件，導致金錢的損失。2024年的日月蝕會衝擊雙魚座的財務與金錢的軸線，特別是4月的日蝕與水星逆行同時發生在雙魚座的金錢宮位，某些雙魚座賴以為生的工作或是事業被迫停止，可能是身體狀況不良，被迫休息，也可能是被人詐騙，存款瞬間歸零。

有投資習慣的雙魚座，千萬不要投入高風險的金錢遊戲，很容易一夜之間負債累累。2024年會是雙魚座運勢較為低迷的時期，凡事謹慎保守為佳。

第一名：獅子座

土星持續在獅子座的財務宮位中行進。許多獅子座自2023年開始，對許多事情有很深的無力感，可能是因為自己或家人生病，需要大量的醫療費用，或是無端捲入官非糾紛，最後必須賠償許多資金。同時，由於2024上半年木星會在獅子座的志業宮位行進，有很多獅子座正在轉換跑道，或是正在創業，提升事業體的過程會不斷地燒錢，甚至欠下大筆貸款。

有投資習慣的獅子座，2024年的投資運勢並不好，若是從事高風險的金錢遊戲，會瞬間負債累累，因此2024年獅子座在理財方面還是保守為佳。此外，也要加強管理身體的健康，一旦生病，會長期消耗許多金錢。也要小心不要捲入官非之中，可能會敗訴，賠償出去的金錢也會十分可觀。

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