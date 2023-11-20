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外表出色卻一開口就破功！12星座「殘念系帥哥」排行榜

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人儘管外表好看，卻是容易破功的「殘念系帥哥」。圖片來源／ingimage
有些人儘管外表好看，卻是容易破功的「殘念系帥哥」。圖片來源／ingimage

一個人的帥氣與否，除了外表之外，內在的氣質也很重要。否則就算五官長得再好看，一開口就破功也是白搭。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，解說哪些星座可能屬於這種「殘念系帥哥」。

第12名 天秤座

帥氣程度毫無死角的天秤座，殘念程度近乎於零。

第11名 處女座

清爽的性格不管是面對男女老幼，都有致命的吸引力，沒有什麼殘念的要素。

第10名 金牛座

王道正統派的帥哥，就算有一點缺陷，也是會勾起人好奇的反差之處。

第9名 魔羯座

平常工作時，幹練的魔羯看起來相當帥氣。不過在脫下制服的日常模式裡，多少會有些落差。

第8名 牡羊座

牡羊座屬於璞玉類型，需要加以打扮整理，才能展現帥氣的一面。

第7名 獅子座

個性自戀的獅子座，總是會照著鏡子，讚嘆自己竟然能夠如此帥氣。

第6名 水瓶座

水瓶座容易對某件興趣投入得太過狂熱，讓別人感到很難跟上。

第5名 天蠍座

儘管笑起來非常可愛，但嚴肅時的面容，卻讓人感到敬畏三分。

第4名 巨蟹座

儘管外表出色，穿搭品味卻有待加強，屬於媽媽給的衣服會一穿再穿好孩子類型。

第3名 雙子座

雙子座無論男女，都出了不少外表美形、身材姣好的人。注重時尚的他們，也很懂得要怎麼打扮自己。但最大的缺點，在於他們和異性相處起來，太容易變成好朋友間的關係，失去了屬於異性才有的魅力。

第2名 雙魚座

開朗的笑容和深邃的眼眸，讓雙魚座男子有著媲美明星的外貌。然而這僅限於「端坐著不動」的時候，只要雙魚男子有些行為舉止，就會因為一些古怪的習慣，像是駝背、眼神亂飄等等，一口氣失去吸引力。

第1名 射手座

典型的射手男子輪廓深、手腳長、身材好，外表上無庸置疑。但他們的內在卻像個小孩一樣，情緒忽高忽低，一開口就可能冒犯人等等，不管外表長得多麼帥氣，都會讓人大失所望。

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