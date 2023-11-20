本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「創造奇蹟」：得到豐厚收入

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要設身處地的替客戶思考，就能賺進更多的業績獎金，有人則是可以創造奇蹟，替自己帶來一筆豐厚的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬虎

如果你是在工地從事相關工作的人，無論是技術類或是體力活，在本周將會有加班趕場的情況，可能是缺工原因或臨時狀況，需要你要前來支援，而且會提出豐厚的加班費，以及真誠的態度邀請你來幫忙，請你一定要去，所得到的不只是錢財，更有好名聲，對於未來會有很大的幫助。

第四名：血型B型+生肖屬雞

如果你是表演藝術工作者，無論是街頭藝術或是餐廳表演，在本周的運氣非常的好，有機會得到非常多的工作機會，不只收益豐富，更可能會獲得紅包大禮，但記得一定要跟觀眾朋友多點互動才能帶來好效果，另外也要多準備一些喉糖或雞精，才能應付這周忙碌的工作內容。

第三名：血型AB型+生肖屬馬

過去叫賣文化大都在夜市裡發生，而現今網路科技發達，叫賣文化也順勢進入直播的世界裡，如果你是叫賣哥或叫賣姐，專門透過直播銷售商品的人，本周的運勢和人氣都會相當高漲，不需要叫破喉嚨也會有漂亮的業績，但請記得一定要了解產品特色，才能有好的發揮。

第二名：血型O型+生肖屬牛

專門從事販售高單價商品的工作人員，例如精品或珠寶，在本周將有機會遇到許多客戶前來消費，大多是男性客人想要買給自己的情人或老婆，但是他們對這類商品並不熟悉，所以你只需要替他們設身處地的思考，並提供最佳建議，就能輕易打動客戶的心，讓你增添更多業績獎金。

第一名：血型A型+生肖屬猴

收入穩定而沒有變化的上班族，在本周終於可以創造奇蹟，替自己帶來一筆豐厚的收益，這段時間要多注意股市發展，以科技類股為主，多吸收各界資訊，了解行情，在適當的時機入場，可以在短期內獲利，但仍要提醒在過程中要能夠知足，千萬不要因貪念一再追加。

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