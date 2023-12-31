每日星座運勢／天秤小心因興奮過頭 而失去判斷力
2023-12-31
牡羊座
短評：甩開精神包袱，好好休息的日子。
【整體運★★★☆☆】
愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。
【愛情運★★☆☆☆】
在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！
【事業運★★★★☆】
表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。
【財富運★★★☆☆】
小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00am 夕陽橙
開運方位：正南方向
金牛座
短評：春風得意，易遇良緣。
【整體運★★★☆☆】
單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。
【愛情運★★★★☆】
愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。
【事業運★★☆☆☆】
常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。
【財富運★★★☆☆】
財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00pm 辣椒紅
開運方位：西北方向
雙子座
短評：行動力十足。
【整體運★★★☆☆】
今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。
【愛情運★★☆☆☆】
剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。
【事業運★★★☆☆】
長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！
【財富運★★★★☆】
把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-8:00pm 香檳金
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：遇到事情和困難能得到有效的解決。
【整體運★★★★☆】
戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。
【愛情運★★★☆☆】
有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！
【事業運★★★★☆】
幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！
【財富運★★★★☆】
幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00pm 珍珠白
開運方位：西北方向
獅子座
短評：幸運的一天。
【整體運★★★★★】
邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！
【事業運★★★★☆】
自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。
【財富運★★★★☆】
賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00am 淺海藍
開運方位：西北方向
處女座
短評：平靜地感受生活。
【整體運★★★☆☆】
女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。
【愛情運★★★☆☆】
渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。
【事業運★★★☆☆】
多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！
【財富運★★★★☆】
適合替人管帳、理財，進財穩定。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00am 鉑金灰
開運方位：正西方向
天秤座
短評：各方面的收穫讓你的心得到滿足。
【整體運★★★★☆】
感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！
【事業運★★★★☆】
運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。
【財富運★★★☆☆】
不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00am 橄欖綠
開運方位：西南方向
天蠍座
短評：異性助力強，處處受到照顧。
【整體運★★★☆☆】
今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。
【事業運★★★☆☆】
有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。
【財富運★★☆☆☆】
變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-2:00pm 珍珠白
開運方位：東南方向
射手座
短評：在玩樂中獲得。
【整體運★★★☆☆】
你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。
【愛情運★☆☆☆☆】
不安寧的一天，情侶、夫妻間特別容易產生衝突，為一點小事就鬧得不愉快，宜保持距離。
【事業運★★★★☆】
容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！
【財富運★★★★☆】
有利於錢滾錢，多方投資中生財。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00am 象牙白
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。
【整體運★★★☆☆】
坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。
【愛情運★★★☆☆】
桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。
【事業運★★★☆☆】
運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！
【財富運★★★☆☆】
股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：小心因感性多情帶來的困擾。
【整體運★★★☆☆】
此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。
【愛情運★★★★☆】
愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！
【事業運★★★☆☆】
是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。
【財富運★★☆☆☆】
沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：1:00-2:00pm 金桔綠
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：神清氣爽的日子。
【整體運★★★★★】
貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。
【愛情運★★★★★】
容易遇到主動向你示好的異性，曖昧的氣氛濃郁，只要稍稍主動就易催生出戀情。
【事業運★★★★☆】
做事情很有方向感，一旦確定了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。
【財富運★★★★☆】
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00pm 檸檬綠
開運方位：西南方向
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