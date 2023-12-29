每日星座運勢／獅子工作表現機會多 購物慾望強烈

2023-12-29

牡羊座

短評：運氣棒棒的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語，便讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手！

【愛情運★★★★☆】

獨處時容易陷入悲傷的回憶中，情緒波動大。不妨聽音樂，多與家人聊天，心情會好很多。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天。今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，別放過賺外快的機會！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

金牛座

短評：愛情甜蜜，有錢財入帳。

【整體運★★★☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人若能順從對方的意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動，可提升戀愛運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就會被盯得滿頭包！

【財富運★★★★☆】

可得到物質資助，對於想獲得兼職、兼差者來說，機會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 朝霞紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：主動爭取才會看到希望。

【整體運★★★☆☆】

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

【愛情運★★★★☆】

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

【事業運★★★☆☆】

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實，清閒反而會讓你無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

【整體運★★★★☆】

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多了解市場動向，再做決策。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人不妨變花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★★☆】

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何得利的機會。

【財富運★★★★☆】

有機會因為你的手機、電話等號碼而中獎！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

獅子座

短評：工作表現機會多，做事游刃有餘。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性的進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很容易在無意中惹對方生氣，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

【事業運★★★★☆】

會有一些突如其來的變化，讓你有點難以接受，不過，冷靜下來後就能很快解決。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子。不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

【整體運★★☆☆☆】

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者對愛執著，今天特別固執，即使是不被看好的感情仍要堅持，顯得盲目。

【事業運★★★☆☆】

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

【財富運★★☆☆☆】

今日財運的變化加劇。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：財運旺盛，回報近在眼前。

【整體運★★★★☆】

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

【事業運★★★★★】

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

【財富運★★★☆☆】

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 櫻桃紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：暫時沒有結果沒關係，努力就對了。

【整體運★★☆☆☆】

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。

【愛情運★★★☆☆】

單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。

【事業運★☆☆☆☆】

今日工作壓力較大，空降重任的機率高，要扛住壓力，及時尋求幫助。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 可可棕

開運方位：東南方向

射手座

短評：邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

【整體運★★★☆☆】

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

【事業運★★★☆☆】

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 桐花白

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：整體上來說，算是運勢不錯的一天。

【整體運★★★★★】

財運較好，沒有大筆資金流入，可因合理消費而節省不少開支；今天的狀態還不錯，且同事對你的信任也是有增無減，讓你獲得不少成就感；短暫分開一段日子的情侶，在今天重逢顯得特別激情，有水乳交融的感受。

【愛情運★★★★☆】

今日是談理想、心靈交流的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率上還不差。

【財富運★★★★☆】

財運興旺日，賺錢機會多，而且今日對利潤的敏銳度很強，既適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 珠貝白

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

【整體運★☆☆☆☆】

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★☆☆☆】

必須先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 臘梅白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：情緒起伏大，內心煩亂。

【整體運★★☆☆☆】

表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得有些消極，另一半也容易受到你的情緒影響，彼此的交流減少，氣氛有些尷尬。

【事業運★★☆☆☆】

對別人有強烈的不信任感，容易流於一意孤行，行事有些不計後果，小心四處碰壁。

【財富運★★★☆☆】

容易散財，不知不覺中已透支，不過，也因為你的好客而結識了不少朋友。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：東北方向

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