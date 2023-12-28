每日星座運勢／巨蟹性情開朗者會是 你的事業貴人

2023-12-28

牡羊座

短評：適合開闊視野。

【整體運★★☆☆☆】

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者希望能從另一半的懷中獲得安慰，幸運的是對方很能理解你，用行動來表達對你的愛。

【事業運★★★☆☆】

情緒上會有些波動，工作態度顯得被動，工作效率不高，小心落後喔！

【財富運★★☆☆☆】

財神在外鄉招手，此運有機會離鄉出外求財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：多留意細節方面的問題。

【整體運★☆☆☆☆】

工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑需謹慎。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易與另一半起爭執，如何與對方做有效的溝通是重要功課。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情的變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★☆☆☆☆】

投資前經過評估分析，切莫自以為是的投入高風險又陌生的範疇。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 寶石藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：朋友宜多交卻不宜濫交。

【整體運★★☆☆☆】

戀上不該愛的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協力，不可出盡個人風頭；今天人緣很好哦，能交上一個讓你受益的朋友。

【愛情運★★★☆☆】

內心容易產生寂寞感，單身者覺得空虛無聊，但可以從網路交友中獲得心靈的滿足！

【事業運★★☆☆☆】

今天應表現得有主見些，過於順從會壓抑自己，也很難突顯自己的成績。

【財富運★★★☆☆】

交際應酬中破財，紅白帖一堆。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 乳酪白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：性情開朗者會是你的事業貴人。

【整體運★★★★★】

單身者會遇到不錯的桃花，且相處上頗為愉快，心動的感覺不禁油然而生；對數據頗為敏感，易與合作者達成投資共識；今天工作成效頗為突出，注意協調性會讓你在工作時如魚得水。

【愛情運★★★★☆】

情慾高漲，單身者渴望戀愛；有伴侶者可多製造浪漫情調，讓感情生活多姿多彩。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標。可是，最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的事情被上司不斷地挑剔、修改。

【財富運★★★★☆】

競爭、計較中得財。如果沒有積極地計算，就無法發現財神爺的蹤跡；除此以外，錢特別容易花在交際應酬上。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：領悟力強，學習、看書效果都不錯。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

【愛情運★★★☆☆】

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 鈦晶金

開運方位：東南方向

處女座

短評：放輕鬆，別給自己太大的包袱。

【整體運★★★★☆】

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

你能趁勢擴大財源，財富會出現暴增；也要注意及時剎車，以防外部環境的驟變！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 薔薇粉

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天是適合趕工的日子。

【整體運★★★☆☆】

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★☆☆☆】

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 古銅青

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：知性儒雅特別適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

此日是愛情幸運日，在書店、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。

【財富運★★★☆☆】

財務狀況穩定，借出錢財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

射手座

短評：減少人際交往，可避免衝突。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。

【事業運★★☆☆☆】

工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。

【財富運★★★☆☆】

精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：切忌喝酒誤事。

【整體運★★★★☆】

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

【愛情運★★★★☆】

約會最好找個安靜的地方，小心中途被人打擾喔！

【事業運★★★★☆】

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及。別緊張，分出輕重就能輕鬆應對。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包裡的錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後又會後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 臘梅白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：易沉浸於過去的時光。

【整體運★★★☆☆】

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

【愛情運★★★★☆】

已婚者雖常小吵小鬧，但增添了不少生活情趣，感情生活多姿多彩；單身者戀愛機會多。

【事業運★★★☆☆】

腦袋瓜千頭萬緒理不清，對未來產生不確定感，內心不停尋求精確的答案。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢不容易，當省則省。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：輕裝上陣，更容易成功！

【整體運★★★★☆】

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱，能讓彼此相處更愉快。

【事業運★★★★☆】

不管是承認錯誤，還是接受新任命，採取「勇敢站出來」的態度，能讓你擔當重任，為事業帶來新的發展契機。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想；只要不輕舉妄動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

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