每日星座運勢／金牛超出能力的範圍 不要隨便答應
2023-12-26
牡羊座
短評：笑口常開得好運。
【整體運★★★★★】
今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。
【愛情運★★★★★】
變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面；在雙方的努力下，就能營造快樂的一天。
【事業運★★★★★】
今日事業運非常旺，可以多元化的發展，同時處理好幾件事，但是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。
【財富運★★★☆☆】
特別愛花錢的一天。荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 蜜瓜黃
開運方位：東南方向
金牛座
短評：盡職盡責，做好本分。
【整體運★★★★☆】
真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。
【財富運★★★★★】
財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00pm 櫻桃紅
開運方位：西南方向
雙子座
短評：計劃趕不上變化。
【整體運★★★☆☆】
從事行政工作的人，會碰到大批文件急需處理的情況，有點措手不及。原有的計劃突然變更的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被迫延期。不過財運不錯，可參與朋友的投資計劃，有機會得到分紅。
【愛情運★★★☆☆】
無暇談情說愛！已婚者有忽略另一半的傾向，單身者戀愛機會不多。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會顯得遲鈍；把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，適合回收借出的金錢。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00am 芥末黃
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：相信自己的主張。
【整體運★★☆☆☆】
看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。
【愛情運★★★☆☆】
單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。
【事業運★★☆☆☆】
工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！
【財富運★☆☆☆☆】
財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00am 祖母綠
開運方位：西南方向
獅子座
短評：不說出來別人不會知道你的想法。
【整體運★☆☆☆☆】
當另一半的行為令你惱怒時可別用沉默來懲罰對方，只有冷靜後告訴他哪裡做得不對，這樣他才可能愉快接受你的批評；今天不能投資過多集中於單一產品，導致風險過於集中、虧損率高；多與父母進行互動溝通，他們能給你在生活、為人處事方面做出提點。
【愛情運★★☆☆☆】
感情帶給人短暫的歡愉，卻也讓人產生疲乏。單身者千萬別玩愛情遊戲，容易引火上身。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，心態不夠穩定，有偷懶的傾向。可別不辦正事而蹉跎光陰，否則日後要趕進度就很吃力囉！
【財富運★☆☆☆☆】
降低些吃喝玩樂的費用以備不時之需！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00pm 翡翠綠
開運方位：正南方向
處女座
短評：別讓自己太懶散，做好工作規劃。
【整體運★★★☆☆】
享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。
【愛情運★★★☆☆】
感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。
【事業運★★☆☆☆】
工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。
【財富運★★★☆☆】
別把錢抓得太緊，當用則用。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00am 琥珀橙
開運方位：正北方向
天秤座
短評：決斷需要理性。
【整體運★★★★☆】
果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。
【愛情運★★★★☆】
愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。
【財富運★★☆☆☆】
財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00am 琥珀橙
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：語言也是門藝術。
【整體運★★★☆☆】
今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒不穩定的一天，感情生活一塌糊塗，伴侶之間容易因芝麻綠豆的小事而起爭執。
【事業運★★★☆☆】
運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，小額投資易有回報。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00pm 睡蓮紫
開運方位：正東方向
射手座
短評：有利運用口才。
【整體運★★★★☆】
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。
【愛情運★★★★☆】
今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能把手頭工作順利完成。
【財富運★★★★☆】
有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 蕃茄紅
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：不必抱怨過去。
【整體運★★★☆☆】
緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。
【愛情運★★★★☆】
已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！
【事業運★★☆☆☆】
工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，是投資的好時機。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：運勢較低，做事不太滿意。
【整體運★★☆☆☆】
情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。
【愛情運★★☆☆☆】
對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。
【事業運★★☆☆☆】
情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同事發生口角。
【財富運★★★☆☆】
想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00pm 青金石藍
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：多注意工作細節。
【整體運★★☆☆☆】
戀愛對象突然有種嫌棄你的感覺，不如暫時分開一下，讓雙方確定一下各自的心意；進財難度大大超出你的想像，令你有些猝不及防；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省更多的時間。
【愛情運★★☆☆☆】
愛是相互的，不用總遷就對方。覺得心裡有委屈就說出來，別自己硬撐著。
【事業運★★★☆☆】
投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能夠把握機會。
【財富運★★☆☆☆】
貪小便宜，小心佔朋友便宜而引人反感。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00am 臘梅白
開運方位：西南方向
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