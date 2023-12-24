每日星座運勢／雙魚追求愛情易碰壁 享獨處更自在

2023-12-24

牡羊座

短評：多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

【整體運★★★☆☆】

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加團體活動可讓你較為好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

【愛情運★★☆☆☆】

適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。

【事業運★★☆☆☆】

有鑽牛角尖的傾向，思緒打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。

【財富運★★★☆☆】

容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 嫩芽綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：有想法就要付出行動。

【整體運★★★★☆】

桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收穫。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。

【事業運★★★★☆】

優越感充斥的一天，發揮樂於助人和足智多謀的一面，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘，運用人脈才能獲得實質進財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 珠貝白

開運方位：西南方向

雙子座

短評：晚上是你的活動高峰期。

【整體運★★★☆☆】

撒嬌或迎合對方的想法是今天改善戀情的最佳方式，理智的妥協會讓你喚醒曾經的甜蜜戀情；小貪失財富，大貪則失財源，造成今天損失的罪魁禍首便是貪念；晚上顯得精力充沛，要參加公司宴會的人可不要錯過良機，會有展現才能的好機會。

【愛情運★★★★☆】

愛情運還不錯，愛神會給你製造浪漫愛情的適當條件，單身者容易有溫柔的戀情。

【事業運★★★☆☆】

處事較為順利，心情也很開朗。但應多留意他人的臉色，以免得罪了人卻不自知。

【財富運★★☆☆☆】

不利於高風險的投資遊戲，否則賺少賠多，徒增悔恨！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：把握尺度很關鍵。

【整體運★★★☆☆】

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉陞的機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。

【事業運★★★★☆】

思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

不適合變化快速型的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 金桔綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：心情舒暢，在平淡中體會快樂。

【整體運★★★★☆】

今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。

【事業運★★★☆☆】

特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。

【財富運★★★★☆】

理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

處女座

短評：思緒飄渺，不要做幻想主角。

【整體運★★★☆☆】

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。

【事業運★★☆☆☆】

易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。

【財富運★★★☆☆】

生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 玉米黃

開運方位：正西方向

天秤座

短評：處事時要慎重為之。

【整體運★★★★☆】

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資上可開創新的局面。

【愛情運★★★★☆】

容易得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★★☆☆】

注意休息，放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升競爭力，才會有更大的進步喔！

【財富運★★★★☆】

偏財運較旺，但不宜刻意追求，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 竹葉青

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：用你的心做出選擇。

【整體運★★★☆☆】

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

【愛情運★★★☆☆】

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

【事業運★★★☆☆】

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

【財富運★★☆☆☆】

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：諸事順利，心情相當不錯。

【整體運★★★★☆】

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

【愛情運★★★★★】

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

【事業運★★★☆☆】

貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 苔蘚綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：受人歡迎，聚會頗多的一天。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人多安排與對方相處，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！

【事業運★★★★☆】

頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 睡蓮紫

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：朋友是你的引線人。

【整體運★★★★★】

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

【愛情運★★★★☆】

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

【事業運★★★★★】

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 薰衣草紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：得了面子失了裡子。

【整體運★★★☆☆】

今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。

【愛情運★☆☆☆☆】

追求愛情容易四處碰壁的一天，別想著談情說愛了，好好享受獨處時光會更自在。

【事業運★★★☆☆】

由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 水晶紫

開運方位：正北方向

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