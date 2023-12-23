每日星座運勢／水瓶花時間觀察對象 以免遇人不淑

2023-12-23

牡羊座

短評：直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。

【整體運★★★★☆】

安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。

【愛情運★★★★☆】

你全副心力都投入到工作中，容易忽略了身邊一直在默默守候你的另一半喔！

【事業運★★★☆☆】

心情平和，適合探親訪友，在與親友的交談中，有機會獲得良好的工作機會。

【財富運★★★★★】

投資上眼光不錯，容易賺到錢。有餘錢不妨收藏金石玉器、古董等，留待日後增值。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：懂得如何發揮個人魅力。

【整體運★★★☆☆】

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

【愛情運★★☆☆☆】

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。

【事業運★★★☆☆】

會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。

【財富運★★☆☆☆】

容易受人引誘而引發貪念，要小心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 和闐玉白

開運方位：東南方向

雙子座

短評：用腦過度，更顯疲倦。

【整體運★★★☆☆】

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到方向；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能好好的繼續手頭上的事情。

【愛情運★★★☆☆】

內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。

【財富運★★☆☆☆】

在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 金桔綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：將心靈的視窗調至快樂頻道。

【整體運★★★☆☆】

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。

【事業運★★★☆☆】

頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 大理石灰

開運方位：西南方向

獅子座

短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。

【整體運★★★★☆】

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

【愛情運★★★☆☆】

在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！

【事業運★★★★★】

頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。

【財富運★★★★☆】

儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 臘梅白

開運方位：正北方向

處女座

短評：財運較突出的一天，好好利用這股順風。

【整體運★★★☆☆】

單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應認真培養感情，不輕易放棄才能盼來開花結果的時候。

【事業運★★★☆☆】

心情平和，懂得為他人著想，同時也會享受到幫助他人的快樂。

【財富運★★★★☆】

在努力積極的行動中能使財運亨通。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：事情基本上還是能如意。

【整體運★★★★☆】

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

【事業運★★★☆☆】

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

【財富運★★★★☆】

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 嫩芽綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：恰逢朦朧愛情。

【整體運★★★☆☆】

與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。

【愛情運★★★☆☆】

在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。

【財富運★★★☆☆】

想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 深海藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。

【整體運★★★★★】

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。

【愛情運★★★★☆】

已婚者、戀愛中的人很能為對方著想，感情融洽；單身者有機會與優雅型異性結緣。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，常會有令你驚喜的事情發生，但仍需保持謹慎的態度，以免得意忘形而忽視細節。

【財富運★★★★☆】

財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：渴望表現的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，越有想法的人將越能擊中自己渴望的目標。

【財富運★★☆☆☆】

與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：做事缺少計劃性，收效甚微。

【整體運★★★☆☆】

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

【事業運★★★☆☆】

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

【財富運★★★☆☆】

開支較大，不重視小財，結果滴水成河而有漏財危機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

【整體運★★★★☆】

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

超級戀愛日，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。

【財富運★★★★☆】

用一部分錢財投資公益事業，日後易獲得福報，得財神眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：正北方向

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