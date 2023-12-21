每日星座運勢／射手工作中發現興趣 注意財產安全

2023-12-21

牡羊座

短評：主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

【整體運★★☆☆☆】

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

低落的心情讓你失去往日的熱情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘一分收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：幹勁十足的一天。

【整體運★★★★☆】

積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。

【愛情運★★★★☆】

愛情到來的機率高，這讓你興奮不已；不過，別高興得太早，愛情來得快去得也快唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦工作，分內之事做完後，不妨再規劃日後的進度。

【財富運★★★☆☆】

對投資期望不宜過高，以免失望！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：多近貴人，遠離小人。

【整體運★★★☆☆】

今天似乎犯小人喔，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一步發展。工作上，與人合作時應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

【愛情運★★★★☆】

與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天化解；單身者在外易有桃花際遇。

【事業運★★★☆☆】

無法做到完全信任他人，且讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。

【財富運★★☆☆☆】

易把錢財花在吃喝享受上，想要守住錢財，應減少應酬、婉拒聚餐等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 苔蘚綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：保持高度機警的精神。

【整體運★★★★☆】

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

【愛情運★★★☆☆】

適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！

【事業運★★★★☆】

在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

【財富運★★★☆☆】

進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 湖水綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

【整體運★★★☆☆】

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

【事業運★★★☆☆】

習慣了固定的工作模式，工作進展也還算順利，但較難有所突破。若能夠靈活運用，相信將會有更好的發展。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題；對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 秋葵綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：自己動手，豐衣足食。

【整體運★★★★★】

自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派遣其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧！

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中撮合。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設，能使工作效率提升。

【財富運★★★★☆】

偏財運極佳的一天，特別容易有中獎的機會！趁著絕佳的好運氣來小試手氣吧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

【整體運★★★☆☆】

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

【財富運★★★★☆】

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：行動力不足的一天，適合腦力勞動。

【整體運★★☆☆☆】

愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！

【事業運★★☆☆☆】

心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。

【財富運★★★☆☆】

想省錢呢，就要少吃喝玩樂。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：不積跬步，無以致千里。

【整體運★★★☆☆】

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點困擾，又有點疑心病呢！不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力的改變，多少會引發不滿的情緒。

【財富運★★★★★】

錢財貴人不少，有利運用人際關係，有機會從多方建議獲得賺錢管道，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 祖母綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：勤儉節約是關鍵。

【整體運★★☆☆☆】

曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與朋友發展一段戀情；已婚者與另一半易產生小摩擦，應耐心處理。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要哦！

【財富運★★★☆☆】

理財的日子，在金錢運作上適合只進不出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：細心、耐心會更順利。

【整體運★☆☆☆☆】

多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運勢低迷，若是不想處處碰壁，最好選擇一個人靜靜的獨處。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！

【財富運★★☆☆☆】

特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 竹葉青

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：理解是雙向的。

【整體運★★★★☆】

把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。

【愛情運★★★★☆】

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表來依次處理。

【財富運★★★★☆】

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友或吃喝玩樂會花掉不少錢。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 朝霞紅

開運方位：正西方向

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