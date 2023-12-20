每日星座運勢／天蠍拒絕不必要應酬 以免口袋空空

2023-12-20

牡羊座

短評：愛情甜蜜，還會有意外的收入。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

【事業運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。做事時應收起玩樂心，多一點細心才好。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道，似乎不容易耶！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 朝霞紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：適合戶外活動，放鬆身心。

【整體運★★☆☆☆】

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

【事業運★☆☆☆☆】

今日的事業運糟透了，大部分多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 祖母綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：感情生活中的溫柔攻勢更具效果。

【整體運★★★★★】

工作上對細節深思熟慮，統籌規劃，辦事效率才能提高不少；生活上你給對方的一些溫柔提醒，會讓他在感動的同時也順從了你的意願；學生的學習、吸收能力大多會提高，對老師的授課也不再興趣缺缺。

【愛情運★★★★☆】

幽默風趣的一面突顯，易成為焦點，有機會與心儀對象結緣；已婚者易感受到伴侶的愛意。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激就能找到靈感囉！

【財富運★★★★★】

理財心態優，能客觀看待市場動態，易因分析得當而獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：微笑將是你的招牌。

【整體運★★★★☆】

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

今日應多約會增進感情。宜到遊樂場、電影院等輕鬆的環境約會、談情說愛。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極進取，有所堅持，才能在工作中看到希望，有所收穫。

【財富運★★★★☆】

打起精神做生意，大訂單其實離你不遠了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：節省一點，消費要注意合理性。

【整體運★★★☆☆】

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 白鋼銀

開運方位：西北方向

處女座

短評：以平常心看待事物，減少負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

【愛情運★☆☆☆☆】

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

【財富運★★☆☆☆】

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 羽絨白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：應注意生活中的小細節。

【整體運★☆☆☆☆】

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

【愛情運★★☆☆☆】

正確處理好感情的問題，接下來的愛情發展將會更甜美喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

【財富運★☆☆☆☆】

最好降低購物的慾望，否則恐亂買一通，買到虛有其表的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 青金石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：身心疲憊時，應暫停稍作休息。

【整體運★★☆☆☆】

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。

【事業運★★★☆☆】

特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收獲了快樂。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 鉑金灰

開運方位：西北方向

射手座

短評：運勢走俏，整天都有好心情。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★★☆】

有強烈的直覺和分析力，在遇到重大決策時，要充分相信自己在工作上的判斷力。

【財富運★★★☆☆】

投資運不錯，可先了解市場，看好投資項目、做好充分準備再投入。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 遠洋藍

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。

【整體運★★★☆☆】

享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。

【愛情運★★★☆☆】

易感疲憊，提不起勁時可投入愛人的懷裡休息片刻，你會得到溫柔的呵護。

【事業運★★☆☆☆】

運氣不佳，單槍匹馬獨立作業困難重重，應多運用團隊優勢，群策群力才能獲勝。

【財富運★★★☆☆】

稍微控制自己的慾望，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 脆梅青

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：再忙也要關注愛情。

【整體運★★★★☆】

工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人，也能有快樂、充實的一天。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持；人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。

【財富運★★★☆☆】

死守著錢，會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 象牙白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：待人要學會主動。

【整體運★★★☆☆】

今天的感情細胞特別敏感，深藏暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。

【愛情運★★☆☆☆】

容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。

【事業運★★★★☆】

在工作上雖然會遇到一些困難，但你能發揮聰明才智、善用人際關係，多能逢凶化吉。

【財富運★★★☆☆】

出手大方，花費不小。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

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