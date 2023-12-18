每日星座運勢／處女注意工作的細節 以免付諸東流

2023-12-18

牡羊座

短評：盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

【整體運★★☆☆☆】

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

【愛情運★★☆☆☆】

今天有點情緒化，與伴侶發生冷戰的機率很高，宜保持距離；單身者不想戀愛，有利獨處。

【事業運★★★☆☆】

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

【財富運★★☆☆☆】

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 石榴紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：挑戰與機遇並存。

【整體運★★★★☆】

在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠告知，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。

【愛情運★★★★☆】

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話，讓對方知道吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，但今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

【財富運★★★☆☆】

有利追債，而且易獲得金援，需要資金周轉可勇敢開口，多能心想事成。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 蘋果綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

【整體運★★★☆☆】

今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

【愛情運★★★★☆】

容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。

【事業運★★★☆☆】

工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。

【財富運★★☆☆☆】

對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

【整體運★☆☆☆☆】

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者少去喧囂的場合，到林蔭小道、安靜的公園湖邊才有機會邂逅情緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

不可玩投機財，小心炒股、貨幣交易等會成為你的投資惡夢。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 珠貝白

開運方位：正東方向

獅子座

短評：管理好情緒是今日之重點。

【整體運★★☆☆☆】

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻感情不太和諧，因父母或子女的勸說而有所緩和，責任感增強。

【事業運★★★☆☆】

心態較好，對一些人和事都很看得開，會為你在工作上帶來好人緣，也容易得到他人幫助。

【財富運★★☆☆☆】

購物少買促銷品，以免透支。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 湖水綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：時來運轉。

【整體運★★★★☆】

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，當工作中遇到難題，一時找不到方向時，不妨虛心請教主管。

【財富運★★★☆☆】

你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上，很容易出現失誤。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 珍珠白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：緊張忙碌的一天。

【整體運★★☆☆☆】

與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人要特別注意自己的言行，易被戀人誤解；單身者小心情色誘惑。

【事業運★★★☆☆】

若是能積極主動一點，全心全意，全力以赴，工作上將會更有收獲。

【財富運★★☆☆☆】

不太適合跟會或替人做保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：聰慧靈巧的一面突顯，能好好把握機會。

【整體運★★★★☆】

工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人，快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內的事情完成。

【財富運★★★☆☆】

不宜刻意追求財富，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 櫻桃紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：人氣上升，社交活動是開心的時刻。

【整體運★★★☆☆】

見多識廣者，今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心，就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，採取動靜皆宜的操作方式，才有希望得到更多回報。

【愛情運★★★★☆】

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？今天就是好時機，與另一半安排一次甜蜜的旅遊吧。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施加一點壓力就會讓你感到渾身不自在。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，有入不敷出的情況，借錢給朋友應有自己的底限，以免遭受損失唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！

【整體運★★★★★】

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

【愛情運★★★★★】

外緣相當的好，很適合出門去談戀愛。

【事業運★★★★☆】

多才多藝讓你倍受關注，今日在職場中可憑藉才藝表現而獲得讚賞與重視。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找找老朋友或親人商量吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：投資缺乏激情。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。

【事業運★★★☆☆】

有機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會同時也是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。

【財富運★★★☆☆】

容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

【愛情運★★★★☆】

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放輕鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

【財富運★★★☆☆】

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 玫瑰紅

開運方位：西北方向

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