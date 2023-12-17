每日星座運勢／獅子多做做腹肌運動 以免脂肪囤積
2023-12-17
牡羊座
短評：有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。
【整體運★★★☆☆】
情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。
【事業運★★☆☆☆】
自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。
【財富運★★★☆☆】
經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-1:00pm 水鑽藍
開運方位：正西方向
金牛座
短評：休息好，確保精力旺盛。
【整體運★★★★☆】
今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。
【愛情運★★★☆☆】
適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。
【事業運★★★★★】
運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。
【財富運★★★☆☆】
錯誤判斷會使金錢嚴重流失。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00am 雪花銀
開運方位：西南方向
雙子座
短評：心情愉快，對金錢的敏銳度高。
【整體運★★★☆☆】
今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。
【愛情運★★★☆☆】
多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。
【事業運★★☆☆☆】
火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。
【財富運★★★★☆】
會有令人羨慕的中獎機運唷！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00pm 杜鵑粉
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：表現活躍，很有異性緣。
【整體運★★★★☆】
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
【愛情運★★★★★】
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。
【事業運★★★★☆】
會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
【財富運★★★☆☆】
理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-8:00am 玫瑰紅
開運方位：正西方向
獅子座
短評：偶爾變動一下，能收到不同的效果。
【整體運★★★★☆】
今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。
【事業運★★★★☆】
情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。
【財富運★★★☆☆】
宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00pm 薰衣草紫
開運方位：正西方向
處女座
短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。
【整體運★★★☆☆】
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
【事業運★★★☆☆】
感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！
【財富運★★★★☆】
穩中有漲，偏財運不斷。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-3:00pm 蘭花紫
開運方位：西南方向
天秤座
短評：發揮自身的優點。
【整體運★★★☆☆】
交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。
【愛情運★★☆☆☆】
多看到另一半的優點，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！
【事業運★★☆☆☆】
喜好與厭惡相當分明，對喜歡的人熱絡得很，而對不喜歡的人不是反應冷淡就是冷嘲熱諷。
【財富運★★★☆☆】
財神在你身邊忽隱忽現，有很多賺錢的機會都是一閃而過。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00am 白鋼銀
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：別強迫別人，多反省自我。
【整體運★★★☆☆】
與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。
【愛情運★★☆☆☆】
忙於應付工作，與另一半的溝通短缺，感情容易出現危機；單身者在工作中能得異性助力。
【事業運★★☆☆☆】
熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是吃力不討好，這會讓你感到內心鬱悶！
【財富運★★★☆☆】
在投資上要膽大心細，方能見成效。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 脆梅青
開運方位：西南方向
射手座
短評：神采飛揚，有利談感情。
【整體運★★★★★】
今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。
【愛情運★★★★☆】
戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。
【事業運★★★★★】
適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。
【財富運★★★★☆】
為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00pm 睡蓮紫
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：投資有道就大膽行事吧。
【整體運★★★☆☆】
得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。
【愛情運★★★☆☆】
正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。
【事業運★★★☆☆】
行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。
【財富運★★★★☆】
小有偏財運，會有小財自動送上門。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00pm 脆梅青
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：溫馨的一天。
【整體運★★★★☆】
親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。
【愛情運★★★☆☆】
單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。
【事業運★★★★★】
應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。
【財富運★★★☆☆】
注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-2:00pm 燻鮭紅
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：善用你的好人緣，能結識不少新朋友。
【整體運★★★☆☆】
展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。
【事業運★★☆☆☆】
受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！
【財富運★★★☆☆】
錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-6:00am 蕃茄紅
開運方位：西北方向
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