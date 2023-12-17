每日星座運勢／獅子多做做腹肌運動 以免脂肪囤積

2023-12-17

牡羊座

短評：有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。

【整體運★★★☆☆】

情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。

【事業運★★☆☆☆】

自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。

【財富運★★★☆☆】

經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 水鑽藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：休息好，確保精力旺盛。

【整體運★★★★☆】

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

【愛情運★★★☆☆】

適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。

【事業運★★★★★】

運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。

【財富運★★★☆☆】

錯誤判斷會使金錢嚴重流失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 雪花銀

開運方位：西南方向

雙子座

短評：心情愉快，對金錢的敏銳度高。

【整體運★★★☆☆】

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。

【事業運★★☆☆☆】

火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。

【財富運★★★★☆】

會有令人羨慕的中獎機運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 杜鵑粉

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：表現活躍，很有異性緣。

【整體運★★★★☆】

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

【愛情運★★★★★】

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

【事業運★★★★☆】

會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

【財富運★★★☆☆】

理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：偶爾變動一下，能收到不同的效果。

【整體運★★★★☆】

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。

【事業運★★★★☆】

情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。

【財富運★★★☆☆】

宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 薰衣草紫

開運方位：正西方向

處女座

短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

【整體運★★★☆☆】

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

【財富運★★★★☆】

穩中有漲，偏財運不斷。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

天秤座

短評：發揮自身的優點。

【整體運★★★☆☆】

交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。

【愛情運★★☆☆☆】

多看到另一半的優點，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

【事業運★★☆☆☆】

喜好與厭惡相當分明，對喜歡的人熱絡得很，而對不喜歡的人不是反應冷淡就是冷嘲熱諷。

【財富運★★★☆☆】

財神在你身邊忽隱忽現，有很多賺錢的機會都是一閃而過。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 白鋼銀

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：別強迫別人，多反省自我。

【整體運★★★☆☆】

與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

忙於應付工作，與另一半的溝通短缺，感情容易出現危機；單身者在工作中能得異性助力。

【事業運★★☆☆☆】

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是吃力不討好，這會讓你感到內心鬱悶！

【財富運★★★☆☆】

在投資上要膽大心細，方能見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 脆梅青

開運方位：西南方向

射手座

短評：神采飛揚，有利談感情。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

【事業運★★★★★】

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 睡蓮紫

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：投資有道就大膽行事吧。

【整體運★★★☆☆】

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

【事業運★★★☆☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，會有小財自動送上門。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 脆梅青

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。

【事業運★★★★★】

應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。

【財富運★★★☆☆】

注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

【整體運★★★☆☆】

展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。

【事業運★★☆☆☆】

受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！

【財富運★★★☆☆】

錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 蕃茄紅

開運方位：西北方向

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