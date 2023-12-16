每日星座運勢／巨蟹善於觀察現商機 今天財運頗優

2023-12-16

牡羊座

短評：加足馬力，趁機學習。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

【事業運★★★☆☆】

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

【財富運★★★☆☆】

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 杜鵑粉

開運方位：正東方向

金牛座

短評：多包容，少計較。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間，多安排一些個人獨處的時間比較好，時常黏在一起容易引起爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會受到挫折，但請不要灰心喪氣，只要信心在，就會慢慢看到希望。

【財富運★★★☆☆】

優柔寡斷者，容易有散財的現象，還需更努力才好。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：心情好，桃花自然來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

【事業運★★★★★】

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 祖母綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：處處隱藏商機，多用心去發現。

【整體運★★★★☆】

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

【財富運★★★★☆】

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：西南方向

獅子座

短評：面子大於裡子。

【整體運★★★☆☆】

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強，會有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會。

【事業運★★★☆☆】

忙碌的狀態，比較容易讓你產生成就感，而今天乃清閒之日，就會讓你有些無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

不要放太多的現金在身邊，少點玩樂機會方可降低散財指數。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

處女座

短評：運勢一般，切忌暴飲暴食。

【整體運★★★☆☆】

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

【愛情運★★★☆☆】

渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！

【事業運★★★☆☆】

在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。

【財富運★★★★☆】

在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：正南方向

天秤座

短評：留意身心健康是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！

【事業運★★★☆☆】

精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 蕃茄紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：好運降臨。

【整體運★★★★★】

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

【愛情運★★★★☆】

有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。

【事業運★★★★☆】

表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 萊姆黃

開運方位：正南方向

射手座

短評：小心被好運沖暈頭腦哦！

【整體運★★★★☆】

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

【愛情運★★★★☆】

單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。

【事業運★★★☆☆】

有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：外出機會多，感受豐富多采的生活。

【整體運★★★☆☆】

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。

【愛情運★★★☆☆】

保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。

【事業運★★☆☆☆】

處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。

【財富運★★★☆☆】

財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 玉髓紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。

【整體運★★★★☆】

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

【愛情運★★★☆☆】

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

【事業運★★★★☆】

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

【財富運★★★★☆】

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 碧空藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：與家人的互動良好。

【整體運★★★★★】

今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。

【事業運★★★★★】

心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！

【財富運★★★★★】

宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

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