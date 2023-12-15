每日星座運勢／雙子小心好心辦壞事 切勿衝動投資

2023-12-15

牡羊座

短評：切忌將工作與生活畫上等號。

【整體運★★★☆☆】

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

金牛座

短評：好運蘊藏在細節之中。

【整體運★★☆☆☆】

有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那裡的收獲不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者把精力放在情趣營造上，相處會更融洽；單身者別急著戀愛，好桃花需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

工作進展緩慢，面對小問題，別太鑽牛角尖，否則事情更難獲得解決唷！

【財富運★★★☆☆】

財來財去的運勢，有賺有出。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：小心好心辦壞事。

【整體運★☆☆☆☆】

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。

【愛情運★★☆☆☆】

感情易出現裂痕，戀愛中的人易因第三者的介入而引發矛盾，面臨分手的危機。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

【財富運★☆☆☆☆】

忌衝動投資的日子，以免投機取巧不成反蒙受損失。有錢應存起來，或是做愛心，才是明智之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：要在團隊中找到自己的位置。

【整體運★★★☆☆】

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

【財富運★★★★☆】

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

獅子座

短評：機會靠自己創造。

【整體運★★☆☆☆】

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

【愛情運★★★☆☆】

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

【財富運★★★☆☆】

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：工作有點心不在焉。

【整體運★★☆☆☆】

難以從娛樂中收心回來，工作狀態不佳，易恍神。戀人之間要相互支持對方的事業才好，不可因生活中的小事而影響對方的情緒。對奢侈品的佔有慾較強，小心有寅吃卯糧的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易遇到感情麻煩，不妨向朋友傾訴或者請朋友出面調停；單身者適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

已經決定了的事情，不宜再思前想後，過度憂慮只會讓你走向消極，錯過實行計劃的好時機。

【財富運★★★☆☆】

盲目跟進不如暫時將資金儲備起來，等待更好的時機再介入。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

天秤座

短評：與人互動頻繁，人際關係和諧。

【整體運★★★☆☆】

今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。

【愛情運★★★☆☆】

在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足之處應接受，畢竟對方也是一番好意！

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，會讓你的工作進展得更為順利。

【財富運★★☆☆☆】

出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子會讓你透支嚴重，甚至難以承受。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：東北方向

射手座

短評：收穫豐厚。

【整體運★★★★★】

正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。

【愛情運★★★★☆】

今日桃花圍繞左右，選擇機會頗多，談情說愛的機率高，要好好把握。

【事業運★★★★★】

情緒高昂，活力四射的一天，適合展現才華，易有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外，還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：對方的神秘感讓你很著迷。

【整體運★★★☆☆】

單身者易受獨來獨往型的異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多求職者中脫穎而出，得到期待已久的工作機會。

【愛情運★★★★☆】

戀情在不斷升溫，對情人有依賴感，甜蜜溫馨，若能適當地分開一下，愛會更濃烈喔！

【事業運★★★☆☆】

在高難度的工作中有表現的機會，但你易產生退縮的念頭。別把機會當風險，應把握好大方向就趕快行動，以免錯過機會。

【財富運★★☆☆☆】

今日有花錢的衝動，花錢也有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的物品！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 遠洋藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：有愛情滋養，身心愉悅。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 羽絨白

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：把握機遇。

【整體運★★★★☆】

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

【事業運★★★★☆】

在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可買樂透碰碰運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 橄欖綠

開運方位：正南方向

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