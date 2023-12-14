每日星座運勢／金牛勿強求他人辦事 理性看待為好

2023-12-14

牡羊座

短評：面面俱到不如擇重突破。

【整體運★★☆☆☆】

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

【愛情運★☆☆☆☆】

對另一半不信任，有點疑神疑鬼，喜歡捕風捉影，伴侶間易產生矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

金牛座

短評：不可強求他人辦事，理性地看待為好。

【整體運★☆☆☆☆】

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，容易表達不清而導致誤會，不要急著處理愛情上的棘手問題。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯哦！

【財富運★★☆☆☆】

小財多在不知不覺中流失，不宜胡亂投資！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：找個屬於自己的第三空間。

【整體運★★☆☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

【事業運★★☆☆☆】

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

【財富運★★☆☆☆】

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 香檳金

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：良好的工作態度能使效率大大提高。

【整體運★★★★★】

面對富有挑戰性的工作，可在探索和解決問題的過程中學習到許多專業的知識。你的認真和上進的精神會讓你進一步自我突破，有機會站到更高的位置上。與戀人花前月下，所有的疲勞都會一掃而空，只留下無限的柔情。

【愛情運★★★★☆】

享受浪漫愛情的好日子，有利約會，說些動人的情話，製造小驚喜。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，你說的話、你提的意見，他人都很願意接受，尤其是主管階級者，今日與員工溝通上特別得心應手；一般工作者適合以智取勝，多運用腦袋瓜構思，才可以達到好的效果。

【財富運★★★★★】

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：心情愉快，不但精神抖擻，做起事來也很順利。

【整體運★★★★☆】

為愛改變形象的一天，適合帶對方一起打扮一下，不管是改變髮型還是添購新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，累積了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，不妨主動約對方去享受一頓晚餐吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠嚴謹面對自己的任務，適合默默地耕耘。

【財富運★★★★☆】

有付出就有收穫，頗有進財機運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：凡事都得用心。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十哦；找個高雅的環境談生意，是促成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識互相欣賞的異性朋友；已婚者與另一半互動較多，感情甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡亂行事，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可玩玩樂透，試試手氣，但小賭怡情，太過沉迷就容易傷心、傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 葡萄紫

開運方位：西南方向

天秤座

短評：愛情運走高的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

【愛情運★★★★☆】

單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。

【事業運★★★☆☆】

面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 寶石藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：愛情需借助開運物來開運！

【整體運★★☆☆☆】

愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜理財的一天，處理金錢顯得粗心大意，稍微迷糊點就發生損失了。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

射手座

短評：易得外力援助。

【整體運★★★☆☆】

特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚，讓友情來撫平你愛情的傷悲吧！經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。

【愛情運★★☆☆☆】

感情不順，有伴侶者要小心矛盾激化而陷入冷戰，有衝突應及時化解。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，對行政工作者特別有利，表現容易獲得肯定。

【財富運★★★☆☆】

宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重哦！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 青金石藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：行動前多思考，會讓你更有勝算。

【整體運★★★★☆】

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。

【財富運★★★☆☆】

避免短線投資，否則很難獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘑菇灰

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：忙碌的一天。

【整體運★★★☆☆】

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖哦，愈是亂想會愈孤單的喔！

【事業運★★☆☆☆】

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

【財富運★★★☆☆】

金錢耗損的機率不高，若損財亦大多是消耗在親人身上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：今天宜外出。

【整體運★★★☆☆】

單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

【愛情運★★★★☆】

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

【事業運★★☆☆☆】

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

【財富運★★★☆☆】

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 寶石藍

開運方位：東北方向

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