每日星座運勢／雙魚借出錢應立字據 以免引起糾紛

2023-12-12

牡羊座

短評：今天頭腦敏銳，做事條理分明。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，做事速度與品質兼具，搭檔也會因此全力以赴，在良性互動中會產生不少智慧火花。

【財富運★★★☆☆】

有機會在競爭中得財，求財雖然較為費心吃力，但付出必有回報，甚至有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘋果綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：守口如瓶可避免惹禍。

【整體運★★★☆☆】

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時請婉轉一點，否則會搞砸喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情也變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★★★★★】

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動，就會有不錯的收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 夕陽橙

開運方位：正東方向

雙子座

短評：身邊資源豐富，適合借力施力。

【整體運★★★☆☆】

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

【愛情運★★☆☆☆】

有利獨善其身，勿論人是非。

【事業運★★★★☆】

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多自我充電。

【財富運★★★☆☆】

若想翹著二郎腿等著回收，恐有「肉包子打狗，一去不回」的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 鉑金灰

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：運勢普通的一天，情緒比較低落。

【整體運★★☆☆☆】

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

【事業運★★☆☆☆】

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

【財富運★★★☆☆】

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

獅子座

短評：靈感源源不絕，有利創意發想。

【整體運★★★★★】

先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯，向外活動容易發生奇遇喔！

【事業運★★★★☆】

今天在事業上有機會幫同事調解紛爭，也能獲得同事的信賴。

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題；積極開發後，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

處女座

短評：別讓自己活得太累。

【整體運★★★☆☆】

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

【愛情運★★★★☆】

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司或客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★★☆☆】

胡亂投資會大吐血，賠老本。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：過分謙虛已不是優點。

【整體運★★☆☆☆】

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

【愛情運★★★☆☆】

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

【事業運★★☆☆☆】

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 湖水綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

人緣不錯，但談戀愛不易，大多都是圍觀群眾，或是朋友間的寒暄、往來互動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通。今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：學習積極性很強。

【整體運★★★☆☆】

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握，你會發現意想不到的樂趣！

【財富運★★★☆☆】

把握好大方向，穩中求進步。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 冷泉藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：生意人的財運較好，多留意市場行情。

【整體運★★★★☆】

戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友從中撮合。

【事業運★★★☆☆】

有頗多表現的機會，工作較順心，想法與提案有機會獲得上司的肯定，有利大膽表達。

【財富運★★★★☆】

今天你能快速結合資源，集中可用的力量，成功達到目的。不過，不要牽動太大，想動的同時，也要保證後勤的穩定！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：煩心事較多，難以平復心情。

【整體運★★☆☆☆】

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好信息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情問題棘手，需要用包容的心來解決疑難雜症，先認錯反而能有效化解衝突。

【事業運★★★☆☆】

工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。

【財富運★★☆☆☆】

花錢較隨興，難以守住錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：截長補短，虛心請教。

【整體運★☆☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。財運弱，借出錢財應立字據，以免日後因無憑無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易發生有口難言的困難，也容易礙於面子問題而委屈了自己。

【財富運★☆☆☆☆】

不利金錢交易，投機更不可取，遊走法律邊緣者要特別小心。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

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