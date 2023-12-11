每日星座運勢／水瓶工作上相信自己 彰顯才能時機

2023-12-11

牡羊座

短評：喜歡的味道自己製造。

【整體運★★★☆☆】

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

【事業運★★★☆☆】

工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 硃砂紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

【整體運★★☆☆☆】

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！

【事業運★★★☆☆】

各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！

【財富運★★☆☆☆】

財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：需努力把握的一天。

【整體運★★☆☆☆】

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

【愛情運★☆☆☆☆】

內心易被先前的感情經歷限制住，不願意打開心扉，難以結識新朋友。

【事業運★★★☆☆】

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，應注意控制。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：回顧和總結是必不可少的環節。

【整體運★★★☆☆】

學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，準能讓你笑逐顏開。

【愛情運★★☆☆☆】

別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情以便更好地投入工作。

【財富運★★★★☆】

在投資上與異性合作易有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 古銅青

開運方位：東南方向

獅子座

短評：今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

【整體運★★★★☆】

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

談情說愛的好日子。遇到心動的對象別錯過，有利勇敢示愛，體驗別樣愛戀。

【事業運★★★★☆】

制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用個人魅力去吸引對方，運勢會更好。

【財富運★★★☆☆】

正財運，想要得財就得積極地工作，偷懶散漫則與財無緣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 寶石藍

開運方位：西南方向

處女座

短評：運勢不錯，努力爭取表現機會。

【整體運★★★☆☆】

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

【財富運★★★☆☆】

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

天秤座

短評：今天諸事順利，是個好日子。

【整體運★★★★☆】

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫馨；對方的傾聽，能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究一類的工作，例如：報表分析等等！

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於外出洽商。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：愛情運相當好的一天。

【整體運★★★★★】

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

【愛情運★★★★★】

舊情人重逢的日子。今日的你容易回憶起舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

【財富運★★★★☆】

財運順遂的一天。缺錢時，不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：溝通不確實易引發問題。

【整體運★☆☆☆☆】

有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割般的感受。

【事業運★★☆☆☆】

工作中有偷懶的傾向，不僅易出錯，還易被同事舉報，小心形象和利益受損。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：快樂應該讓大家分享。

【整體運★★★☆☆】

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【愛情運★★☆☆☆】

易與伴侶發生爭執，不要急著處理，暫時分開，待彼此冷靜下來再溝通。

【事業運★★★★☆】

工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！

【財富運★★★☆☆】

放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：相信自己，勇往直前。

【整體運★★★★☆】

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

【事業運★★★★☆】

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

【財富運★★★☆☆】

適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 鉑金灰

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：積極調整心態，才能遠離煩躁。

【整體運★★☆☆☆】

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 苔蘚綠

開運方位：東南方向

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