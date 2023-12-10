每日星座運勢／摩羯遠離塵囂去遊玩 坦誠面對壓力

2023-12-10

牡羊座

短評：你選擇快樂你就會快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！

【財富運★★☆☆☆】

不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 蘋果綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

【事業運★★★☆☆】

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

【財富運★★★★☆】

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 香檳金

開運方位：西北方向

雙子座

短評：對別人的言行，不宜做評價。

【整體運★★★☆☆】

他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。

【愛情運★★★☆☆】

你無心戀愛，單身者面對親友的熱情牽線，也顯得興趣缺缺，更想享受獨處的快樂。

【事業運★★☆☆☆】

生活總會有風有雨，得失心不宜太重，想開了，也就沒有陰影了，天也放晴了！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，可將財產交由你絕對可以信任的伴侶或者親人。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

【整體運★★★☆☆】

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

【愛情運★★★☆☆】

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

【事業運★★★☆☆】

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

【財富運★★☆☆☆】

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：來點新創意，讓生活有點改變。

【整體運★★★☆☆】

一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。

【愛情運★★★☆☆】

別過分依賴另一半，有些事你完全可以自己做主；單身者有機會邂逅優秀的異性。

【事業運★★☆☆☆】

有好多事情需要你去處理，顯得忙碌起來。不過，有時間你也會找些樂子輕鬆一下。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上，自己保管為宜，便於資金周轉。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

處女座

短評：學會善待自己。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間感情進展平順，彼此都有自由的空間，不黏膩也不疏遠，相處十分融洽。

【事業運★★★☆☆】

貴人助力強，同事和朋友就是你今天的貴人，遇到困難時容易得到支持與幫助，好好把握。

【財富運★★★★☆】

合理運用錢財會讓你財運亨通。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：時間觀念有待提升。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

【事業運★★☆☆☆】

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 琉璃銀

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：沒事少湊熱鬧。

【整體運★★★☆☆】

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

【愛情運★★★☆☆】

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

【財富運★★★★☆】

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 雪花銀

開運方位：西北方向

射手座

短評：付出多能有所回報。

【整體運★★★☆☆】

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。

【愛情運★★★★☆】

已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。

【財富運★★☆☆☆】

複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 嫩芽綠

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：坦誠面對壓力。

【整體運★★★★☆】

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

【財富運★★★★☆】

有撈外快、從事投機獲利的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 艷棗紅

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：歡歡喜喜的過一天。

【整體運★★★☆☆】

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！

【財富運★★★☆☆】

有閒置資金的話，可進行小額投資 。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

【整體運★★★☆☆】

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

【財富運★★☆☆☆】

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 鈦晶金

開運方位：東北方向

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