每日星座運勢／天蠍做事應講究方法 情緒變化無常

2023-12-08

牡羊座

短評：不可妄加猜測別人的行為。

【整體運★☆☆☆☆】

在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。

【愛情運★☆☆☆☆】

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說了！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好，易被繁雜瑣事纏身，內心煩亂異常。應平心靜氣應對，尋求外力協助。

【財富運★★☆☆☆】

不容易掌握賺錢機會，甚至容易抓到錯誤的機會，宜守成，以不變應萬變！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：任務較重，但也別因此而忽略了感情。

【整體運★★☆☆☆】

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。

【財富運★★☆☆☆】

判斷錯誤讓你損失不輕。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：你的善解人意受到眾人的歡迎。

【整體運★★★★★】

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。

【愛情運★★★★★】

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想情人。

【事業運★★★★☆】

今日辛苦難免，工作上應憑實力取勝；倘若過度貪心，亂用小計謀，恐會引來負面力量。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向金錢的敏銳度夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 金桔綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：正視適應群體的重要性。

【整體運★★★★☆】

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

【整體運★★★☆☆】

一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 水鑽藍

開運方位：西南方向

處女座

短評：別鑽到錢堆裡生活。

【整體運★★★☆☆】

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸！今天財運微弱，不宜玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

【愛情運★★★☆☆】

感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。

【事業運★★★☆☆】

務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。

【財富運★★☆☆☆】

財務是今日的生活重心，運氣不穩定，外力干擾多，投資理財需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 碧空藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：平淡的日子，過得悠閒自在。

【整體運★★★☆☆】

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

【愛情運★★★☆☆】

有異性向你大獻殷勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。

【事業運★★★☆☆】

要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！

【財富運★★★☆☆】

易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 嫩芽綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：情緒變化無常，判斷力下降。

【整體運★★☆☆☆】

情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者不必事事都為另一半想好，給對方一些主動權；單身者易在娛樂場所結識異性朋友。

【事業運★★☆☆☆】

運勢低迷，做事應講究方法，一昧蠻幹既不能提高效率，還會影響心情唷！

【財富運★☆☆☆☆】

投機炒股要特別注意把握大趨勢，見勢不妙時須及時停損認賠，勿盲目跟進。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：愛情走到盡頭，應學會放手。

【整體運★★★★☆】

苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題。可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：偶爾也要自己掌握主導權。

【整體運★★★☆☆】

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

【愛情運★★★☆☆】

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想要偷懶不想做事；聽聽音樂，走動一下可能會好一些！

【財富運★★★☆☆】

別做白日夢，要麼就努力多賺一點，不然就節儉一點囉！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 玉米黃

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有什特殊變化，兩性之間可以平和相處！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算一類的工作。只要積極點，你的想法容易被採納！

【財富運★★★☆☆】

有利於主動向外發展，從事貿易、旅遊、運輸行業者，易在辛勞中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：寬容更能顯示出你的魅力。

【整體運★★☆☆☆】

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！

【事業運★★☆☆☆】

職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你將會變成他人成功的踏腳石。

【財富運★★★☆☆】

財運搖擺不定，顯得得而復失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 可可棕

開運方位：東北方向

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