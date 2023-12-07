每日星座運勢／天秤機會隱藏著危機 不宜輕舉妄動

2023-12-07

牡羊座

短評：事業運極佳。

【整體運★★★★☆】

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且成效較快。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人不妨在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！

【事業運★★★★★】

今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。

【財富運★★★☆☆】

偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 琥珀橙

開運方位：西南方向

金牛座

短評：付出總會有所回報。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

【愛情運★★☆☆☆】

易與同事或朋友產生曖昧情愫，倘若不能光明正大交往，還是快刀斬亂麻為宜。

【事業運★★★★☆】

儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。

【財富運★★★☆☆】

大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

雙子座

短評：只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

【整體運★★★★☆】

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

【愛情運★★★☆☆】

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：調整積極性保持良好狀態。

【整體運★★★☆☆】

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

【財富運★★★☆☆】

一些不必要的開銷要盡量省下來。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘭花紫

開運方位：正東方向

獅子座

短評：自我提升的一天。

【整體運★★★★☆】

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

【愛情運★★★☆☆】

今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 櫻桃紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：靈活變通的態度是你所需要的。

【整體運★★☆☆☆】

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多多表現你的熱情，可望收獲期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

【事業運★★★☆☆】

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來後，一切事務便能順利的展開。

【財富運★★☆☆☆】

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 祖母綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：平安順利的日子。

【整體運★★★☆☆】

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

【事業運★★★☆☆】

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

【整體運★★★☆☆】

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

【愛情運★★★☆☆】

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。

【財富運★★★☆☆】

省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 冷泉藍

開運方位：西北方向

射手座

短評：愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易有溝通上的問題或誤會，若雙方都不主動解決，會出現冷戰唷！

【事業運★★★☆☆】

感覺能量充沛，有利開始新計劃或新業務；管理者與下屬的互動良好，易受到尊重。

【財富運★★☆☆☆】

求取暗財時莫存僥倖之心，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：比較沉悶的一天。

【整體運★★☆☆☆】

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！

【事業運★★★☆☆】

機會潛伏在身邊，若你沒有突破求新的慾望是很難發現它的存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。

【財富運★★☆☆☆】

金錢問題多多，容易發生財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：財運佳，投資易有收穫。

【整體運★★★★★】

今天容易有不錯的收入，特別是與人合作的事務，容易看到成效，收益不錯。偏財運也很旺盛，可以玩玩樂透試試手氣。今天少有時間談情說愛，會把心思投入到工作當中，動力很強，易有成就感。

【愛情運★★★★☆】

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會，都很不錯咧！

【事業運★★★★☆】

今天是事業忙碌的一天！這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★★】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是，今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 琉璃銀

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：宜冷靜，處變不驚方可扭轉運勢。

【整體運★☆☆☆☆】

投資方面要做到平穩操作，切莫過於衝動。有氣無力，無精打采的樣子易導致工作上失誤百出，還應打起精神來。沒靈感時到郊外走走，感受大自然的氣息，心情舒暢易啟發靈感。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

【財富運★★☆☆☆】

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

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