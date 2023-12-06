每日星座運勢／處女有心儀對象出現 主動才有希望

2023-12-06

牡羊座

短評：運勢較差，需從積極面看待事情。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

【愛情運★★☆☆☆】

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

【事業運★★☆☆☆】

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

【財富運★★★☆☆】

欠缺條理，欠缺系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘭花紫

開運方位：正南方向

金牛座

短評：好心情會讓你想要好好款待自己。

【整體運★★★★☆】

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。

【事業運★★★★☆】

與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。

【財富運★★★★☆】

短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

雙子座

短評：愛情並非一昧的妥協和退讓。

【整體運★★★☆☆】

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的用心良苦。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖待在家裡會比毫無目的的出行更有收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，要開心點，明天會更好。

【事業運★★★★☆】

想要成功的慾望強烈，行動力十足，但急於求成也易忽略細節，造成失誤不斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，金錢困擾多，容易發生金錢損失。不妨趁今日早早把手邊的帳單繳掉。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 艷棗紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：為了別人的事而辛苦奔波。

【整體運★☆☆☆☆】

要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上應多一些理智，認清自己內心深處的情感，不要因為一時浪漫的氣氛而沖昏了頭。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很差，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

易有大額的必要支出，小心陷入金錢短缺的窘境中，必須做好資金預算。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：精神不振，易感疲憊，注意調整作息。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

【事業運★☆☆☆☆】

今天很適合閱讀，從書籍中可讓你找到內心的寧靜，還會有新的感悟，對工作有益。

【財富運★★★☆☆】

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

處女座

短評：很有志氣，不服輸的一天。

【整體運★★★☆☆】

想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

事業進展得十分順利，良好的口才使得他人都願意和你在工作上積極配合。

【財富運★★★☆☆】

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 深海藍

開運方位：東南方向

天秤座

短評：感覺壓力很大。

【整體運★★☆☆☆】

感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。

【事業運★☆☆☆☆】

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

【財富運★★★☆☆】

求財宜以智取，略為勞心！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉米黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：安心顧好自己，不要東想西想。

【整體運★★★★☆】

不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失的可是你哦！

【愛情運★★★★★】

今日即使在愛情中遇到困惑，也易有愛情貴人幫忙釋疑解惑，有利表白。

【事業運★★★★☆】

多接納他人的忠告，不要固執己見，尤其是專業機構調查、分析出的數據訊息，更要予以重視。

【財富運★★☆☆☆】

別把錢抓得太緊，花些錢讓自己高興、高興吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 鈦晶金

開運方位：正北方向

射手座

短評：理性判斷，別過分相信直覺。

【整體運★★★☆☆】

今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

【愛情運★★☆☆☆】

與伴侶溝通交流，多談及感情層面，別聊其他話題，易爭執不下。

【事業運★★★☆☆】

面對工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不急迫，步調慢一點也無大礙，關鍵時刻別出錯就行。

【財富運★★★☆☆】

要小心保護公物，失手恐會掏腰包賠償哦！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 湖水綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：心境平和。

【整體運★★★★★】

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天、喝茶。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利地推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提的意見多能得到長官的採納喔！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，且經積極開發後，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 遠洋藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：受他人影響，愛情顯得較被動。

【整體運★★★☆☆】

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

【事業運★★★☆☆】

易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 象牙白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：不妨把派對當成結識朋友的好機會。

【整體運★★★★☆】

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

【愛情運★★★★★】

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】