每日星座運勢／獅子補充營養精神好 少買點奢侈品

2023-12-05

牡羊座

短評：異性緣相當好的一天。

【整體運★★★★★】

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。

【愛情運★★★★★】

今天的你特別容易吸引異性的目光，整個人看起來光芒四射，很有魅力。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症也總能順利解決，貴人多來自長官、上司。有難題時，找上司就對囉！此外，表現得宜易贏得好口碑。

【財富運★★★★☆】

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就不難獲得金援。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

金牛座

短評：應酬頻繁，感覺疲憊。

【整體運★☆☆☆☆】

因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。

【愛情運★★☆☆☆】

在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！

【事業運★★☆☆☆】

比較敏感，同事的竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財運低迷，想要憑一己之力求財不易，遇到錢財問題時，可多向親友求援。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 芥末黃

開運方位：東南方向

雙子座

短評：趕快行動起來，備足糧草。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。

【事業運★★☆☆☆】

雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：求財慾望強烈，進財機會頗多。

【整體運★★★★☆】

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。

【財富運★★★★☆】

客源增加了，生意自然興旺。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 玉米黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

【整體運★★★☆☆】

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半很關心，也容易獲得對方更多愛的回饋，在溫存中日子過得飛快。

【事業運★★★☆☆】

在處理不好事情時，會為自己找藉口，合理化過失。雖減輕了心理壓力，但易消磨積極向上的心態。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：西北方向

處女座

短評：太過張揚的行為，容易引起他人反感。

【整體運★★★☆☆】

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

【愛情運★★★☆☆】

感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦…等等。

【財富運★★☆☆☆】

不宜投資，適合存錢的日子，節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 碧空藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：挑戰高難度易有進步。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻有一點寂寞、孤單的心境。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的部分被上司要求不斷的修修改改。

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天，荷包有錢卻不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：提防身邊的陌生人。

【整體運★★★☆☆】

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

【事業運★★★★☆】

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

【財富運★★★☆☆】

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 水晶紫

開運方位：東南方向

射手座

短評：調整好心態是今日要做好的首要功課。

【整體運★★☆☆☆】

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者適合與另一半多進行精神交流，彼此安慰；單身者有思念舊情人的傾向。

【事業運★☆☆☆☆】

職場容易失勢的一天，易被小人誹謗或惡意中傷。宜默默做事，勿聚眾談論是非。

【財富運★★★☆☆】

金錢進出頻繁，讓你心痛不已。宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 香吉士黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：做任何事都要保持一貫態度。

【整體運★★★★☆】

單身者面對心儀的對象，可以用積極的方式和態度表達自己的情感，能讓對方更快接受你；理財上會出現一點問題，要及時跟進與糾正錯誤，避免遭受更大損失；工作時若能展現強勢作風，可以讓你的合作夥伴更積極配合，但要注意不能太超過，不然會讓他產生反抗心理。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中的人要互相包容、和睦相處；單身者則適合把心思放在工作上吧！

【事業運★★★★☆】

企畫、組織能力突顯，將這方面的優勢運用到工作中，容易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，多運用智慧理財，隨時精算近日的收支狀況。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 琉璃銀

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：運勢起伏，多給自己打氣。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

【事業運★★☆☆☆】

挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

【財富運★☆☆☆☆】

今日易破財，不宜購買大宗、昂貴的商品，不小心損壞、得不償失的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 燻鮭紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：遇到問題越早解決越好。

【整體運★★★☆☆】

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。

【事業運★★☆☆☆】

跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。

【財富運★★★☆☆】

花錢如流水，但很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 秋葵綠

開運方位：正西方向

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