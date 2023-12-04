每日星座運勢／巨蟹冷靜勿鬧大矛盾 遠離搬弄是非

2023-12-04

牡羊座

短評：工作中宜大膽、有主見。

【整體運★★★★☆】

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天，保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘才有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

金錢上呈現進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 雪花銀

開運方位：正北方向

金牛座

短評：努力維持好人際關係。

【整體運★★★☆☆】

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人想要有個溫暖的家，結婚的念頭益發強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

【事業運★★☆☆☆】

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前的好成績或表揚予以重點式的加強描述，會為自己的整體形象加不少分。

【財富運★★★☆☆】

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來的生活，是結婚的好時機。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的互動，以免因為溝通不良而引發後遺症。

【財富運★★★☆☆】

進財狀況不穩定，卻有散財的跡象；趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：情緒比較激動，千萬不要放任自己。

【整體運★★☆☆☆】

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

【事業運★★★☆☆】

今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

【財富運★★★☆☆】

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 艷棗紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

【整體運★☆☆☆☆】

毛毛躁躁地做事，會致使錯誤連續發生，之前所做的努力也有可能化為泡影。小錯誤可不要忽視，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處，說錯話不要緊，但不可蠻不在乎對方，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

是不是覺得對方特別黏，依賴性太強？仔細想想這都是你寵壞的，有些事讓他自己做主吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不順，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★☆☆☆☆】

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，不宜接觸與錢相關的事物。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 橄欖綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：精神狀態不佳，多關心身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★☆☆】

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 香檳金

開運方位：正東方向

天秤座

短評：越有挑戰，越能激起你的興趣。

【整體運★★★★★】

投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的景象。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多瑣碎小事也難不倒你。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別的順心，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：總體運勢欠佳，還須自身努力。

【整體運★★★☆☆】

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

【事業運★★★☆☆】

工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

射手座

短評：你的社交圈子大小，會大大影響著你的消費。

【整體運★★★★☆】

薪水階級若不量力而為卻盲目亂花錢，容易導致財務吃緊，應根據自己的收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；靠著平時的多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性的助力。

【愛情運★★★★☆】

穿著方面還是休閒一點比較好，不然戀人會覺得不自在吧！

【事業運★★★★☆】

公事繁忙，少有自己的時間，有空去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。

【財富運★★★☆☆】

今日出手大方又慷慨，所以荷包有錢也不容易留得住。適合請客來做好人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 珍珠白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：時間觀念有待加強。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。

【財富運★★★★☆】

有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：今天比較繁忙。

【整體運★★☆☆☆】

工作中讓你頭疼的事很多，顧得了這件顧不了那件，弄得自己很煩燥；忙碌的工作使你無暇顧及伴侶，對於他的理解和體貼深感窩心；投資上進展不大，可保持原來的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者應給感情生活注入新的活力，太過平淡會讓兩人的感情疏遠喔！

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏很大，喜歡意氣用事。如不能嚴格控制情緒，最好不要參與有利益之爭的交易和談判。

【財富運★★☆☆☆】

經商者有頻頻周轉的跡象，在周轉的過程中務必謹慎，謹防財務破洞加大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 大理石灰

開運方位：西北方向

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