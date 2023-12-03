每日星座運勢／雙子相信自己的判斷 遇對人機率高
2023-12-03
牡羊座
短評：把壓力分散給他人更有利於事情的解決。
【整體運★★★★☆】
感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運不佳，戀愛中的人特別容易動怒生氣，與對方約會不要太過頻繁才好！
【事業運★★★★★】
與人交流互動的慾望強烈，在溝通中會讓你體會到團體力量的強大，並善於去利用這股力量。
【財富運★★★☆☆】
經濟交由另一半或是較為親近信任的人打理比較妥當。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-9:00am 古銅青
開運方位：正東方向
金牛座
短評：理財有計劃，別急於行動。
【整體運★★★★☆】
今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會與令你心動的異性談天喝茶；戀愛中的人彼此間的感情濃烈。
【事業運★★★★☆】
易從朋友口中獲得振奮人心的好消息，先別聲張，夢想成真時再與親友分享你的收穫。
【財富運★★★☆☆】
在投資方面，最好要循序漸進，不要操之過急。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00am 芒果黃
開運方位：西南方向
雙子座
短評：相信自己的判斷。
【整體運★★★☆☆】
與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。
【愛情運★★★★☆】
桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。
【事業運★★★☆☆】
聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。
【財富運★★★☆☆】
想要賺錢不易，難有大額入帳。勤儉節約會讓你今日過得更安穩。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00pm 寶石藍
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：享受眼前的快樂。
【整體運★★★★☆】
今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。
【愛情運★★★☆☆】
相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。
【事業運★★★☆☆】
玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！
【財富運★★★★☆】
財運穩中有升，多半得益於貴人相助。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 葡萄紫
開運方位：正東方向
獅子座
短評：心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。
【整體運★★★★☆】
感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。
【愛情運★★★★☆】
有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！
【事業運★★★★☆】
運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。
【財富運★★★☆☆】
金子花在刀口上，不死守，不浪費。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-6:00am 雪花銀
開運方位：正西方向
處女座
短評：衝動是魔鬼。
【整體運★★★★☆】
投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
【財富運★★★☆☆】
進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-3:00pm 蘭花紫
開運方位：正南方向
天秤座
短評：安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。
【整體運★★★☆☆】
邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。
【愛情運★★★☆☆】
記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！
【事業運★★★☆☆】
心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。
【財富運★★★★☆】
正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00am 竹葉青
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：心情愉快，做事情很有幹勁。
【整體運★★★★★】
今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。
【愛情運★★★★☆】
愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象；戀愛中的人約會較頻繁，感情進展快速。
【事業運★★★★☆】
活力四射，若總是沉悶的待在屋裡，很容易束縛你的思想。
【財富運★★★★★】
事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，特別是想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00pm 古銅青
開運方位：正北方向
射手座
短評：花錢慾望強烈，應有所克制。
【整體運★★★☆☆】
有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。
【愛情運★★★☆☆】
很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！
【事業運★★★☆☆】
心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！
【財富運★★☆☆☆】
避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00pm 鉑金灰
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：今日情緒較為愉悅。
【整體運★★★★☆】
今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。
【愛情運★★★★★】
桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！
【事業運★★★★☆】
沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。
【財富運★★★☆☆】
即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-2:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：尊重他人也是尊重自己。
【整體運★★★☆☆】
當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。
【愛情運★☆☆☆☆】
夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。
【事業運★★★★☆】
外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。
【財富運★★★☆☆】
較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00am 乳酪白
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：適合走訪的一天。
【整體運★★★★★】
今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人很懂得安排有趣的節目，給另一半驚喜，感情甜蜜；單身者常有異性主動示意。
【事業運★★★★☆】
人氣旺盛，很多同事都找你幫忙，不論是工作，還是生活瑣事，大家都願意請教你。
【財富運★★★★★】
今天真是個享受的好日子，第六感靈敏，靈感湧現時可買張樂透試試手氣。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00am 橄欖綠
開運方位：西北方向
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