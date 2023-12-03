每日星座運勢／雙子相信自己的判斷 遇對人機率高

2023-12-03

牡羊座

短評：把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

【整體運★★★★☆】

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不佳，戀愛中的人特別容易動怒生氣，與對方約會不要太過頻繁才好！

【事業運★★★★★】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中會讓你體會到團體力量的強大，並善於去利用這股力量。

【財富運★★★☆☆】

經濟交由另一半或是較為親近信任的人打理比較妥當。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 古銅青

開運方位：正東方向

金牛座

短評：理財有計劃，別急於行動。

【整體運★★★★☆】

今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與令你心動的異性談天喝茶；戀愛中的人彼此間的感情濃烈。

【事業運★★★★☆】

易從朋友口中獲得振奮人心的好消息，先別聲張，夢想成真時再與親友分享你的收穫。

【財富運★★★☆☆】

在投資方面，最好要循序漸進，不要操之過急。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 芒果黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：相信自己的判斷。

【整體運★★★☆☆】

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。

【事業運★★★☆☆】

聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。

【財富運★★★☆☆】

想要賺錢不易，難有大額入帳。勤儉節約會讓你今日過得更安穩。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：享受眼前的快樂。

【整體運★★★★☆】

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

【愛情運★★★☆☆】

相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。

【事業運★★★☆☆】

玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！

【財富運★★★★☆】

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 葡萄紫

開運方位：正東方向

獅子座

短評：心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

【整體運★★★★☆】

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

【愛情運★★★★☆】

有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。

【財富運★★★☆☆】

金子花在刀口上，不死守，不浪費。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 雪花銀

開運方位：正西方向

處女座

短評：衝動是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★★☆☆】

進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

【整體運★★★☆☆】

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

【愛情運★★★☆☆】

記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！

【事業運★★★☆☆】

心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。

【財富運★★★★☆】

正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 竹葉青

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：心情愉快，做事情很有幹勁。

【整體運★★★★★】

今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。

【愛情運★★★★☆】

愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象；戀愛中的人約會較頻繁，感情進展快速。

【事業運★★★★☆】

活力四射，若總是沉悶的待在屋裡，很容易束縛你的思想。

【財富運★★★★★】

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，特別是想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

射手座

短評：花錢慾望強烈，應有所克制。

【整體運★★★☆☆】

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

【事業運★★★☆☆】

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

【財富運★★☆☆☆】

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 鉑金灰

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：今日情緒較為愉悅。

【整體運★★★★☆】

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

【財富運★★★☆☆】

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：尊重他人也是尊重自己。

【整體運★★★☆☆】

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

【愛情運★☆☆☆☆】

夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。

【事業運★★★★☆】

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

【財富運★★★☆☆】

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 乳酪白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：適合走訪的一天。

【整體運★★★★★】

今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人很懂得安排有趣的節目，給另一半驚喜，感情甜蜜；單身者常有異性主動示意。

【事業運★★★★☆】

人氣旺盛，很多同事都找你幫忙，不論是工作，還是生活瑣事，大家都願意請教你。

【財富運★★★★★】

今天真是個享受的好日子，第六感靈敏，靈感湧現時可買張樂透試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 橄欖綠

開運方位：西北方向

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