每日星座運勢／金牛當面提出和溝通 學會理解體諒

2023-12-02

牡羊座

短評：適合獨處、自我反省。

【整體運★★★☆☆】

穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！

【財富運★★★★☆】

心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 香吉士黃

開運方位：正西方向

金牛座

短評：叛逆感強烈。

【整體運★★★★☆】

對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

【愛情運★★★★☆】

會有意中人出現，可以主動出擊，但現在是初識階段，還應多花時間觀察、了解唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，雖然較為忙碌，但你能靜下心來一步步完成。注意保持熱情，提高效率。

【財富運★★★☆☆】

注意開源，有付出才會有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

雙子座

短評：與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

【整體運★★★★★】

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。

【事業運★★★★★】

在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。

【財富運★★★★☆】

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 冷泉藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：勞有所獲，出門易交好運。

【整體運★★★☆☆】

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

【愛情運★★★☆☆】

你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！

【事業運★★★☆☆】

雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。

【財富運★★☆☆☆】

徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

【整體運★★★☆☆】

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

【愛情運★★★★☆】

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

【事業運★★★☆☆】

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

【財富運★★☆☆☆】

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 橄欖綠

開運方位：正東方向

處女座

短評：快樂的一天，適合與人分享。

【整體運★★★★★】

有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的回饋也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧！

【愛情運★★★★★】

外緣相當的好，很適合出門在外談戀愛。

【事業運★★★★☆】

應酬機會頗多，有機會接觸到各種類型的朋友，應主動結識新朋友，拓展人脈。

【財富運★★★★☆】

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：財富就在身邊。

【整體運★★★★☆】

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在感情上易遇到一些困難，但不要灰心，多加留心觀察，用智慧去贏得愛情吧！

【事業運★★★★☆】

容易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，很有成就感。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，與他人合作能爭取到更多進財機會！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：精力較充沛，信心十足。

【整體運★★★☆☆】

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！

【財富運★★★☆☆】

少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：正北方向

射手座

短評：自信滿滿，活力四射。

【整體運★★★☆☆】

異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，愛苗順利滋長，好好享受愛情的喜悅與甜蜜吧！

【事業運★★★☆☆】

多與同事互動，能幫上忙的就伸出援助之手，幫他們一把，這有助於往後的合作喔！

【財富運★★★☆☆】

積極進取者得財順利，搖擺不定者則容易為財所困。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：為了愛，趕快出擊吧。

【整體運★★★★☆】

雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，在開心快樂中結下一段良緣。

【事業運★★★☆☆】

總有忙不完的事，別只顧著往前衝，也給自己安排一些娛樂活動，放鬆身心。

【財富運★★☆☆☆】

在理財上欠缺理智，胡亂整頓，雜亂無章，易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：歡歡喜喜的才會有好運降臨。

【整體運★★★☆☆】

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

【事業運★★★★☆】

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

【財富運★★★☆☆】

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 乳酪白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：新潮的服飾讓你大出風頭。

【整體運★★★☆☆】

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

【愛情運★★★★☆】

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。

【事業運★★★☆☆】

心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 蘑菇灰

開運方位：正東方向

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