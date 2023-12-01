每日星座運勢／牡羊溝通應注意態度 留意感情問題
2023-12-01
牡羊座
短評：運勢平順，多留意感情問題。
【整體運★★★☆☆】
工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。
【愛情運★★☆☆☆】
感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱、傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭啊！
【事業運★★★★☆】
心情十分愉悅，適合比較忙碌的工作，能在繁忙中獲得充實感，閒下來反而會讓自己心神不寧。
【財富運★★★☆☆】
不夠精打細算，有點迷糊，容易被人煽動唷！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00am 大理石灰
開運方位：東南方向
金牛座
短評：掌握方法技術，會讓事情事半功倍。
【整體運★★★☆☆】
愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提升。工作時，你的態度對你的工作效率有直接的影響，不可馬虎行事。
【愛情運★★★★☆】
愛情不請自來，單身者只要主動一點，就有機會談一場令人陶醉的戀愛。
【事業運★★★☆☆】
對同事的要求較嚴苛，不滿意時會嚴厲批評，易惹人反感，應注意言詞！
【財富運★★☆☆☆】
財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西請先緩一緩，省得買到瑕疵品。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-1:00pm 琥珀橙
開運方位：西南方向
雙子座
短評：用心做事才能有收穫。
【整體運★★★★☆】
今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。
【愛情運★★★☆☆】
感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。
【事業運★★★☆☆】
工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。
【財富運★★★★★】
事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00am 萊姆黃
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：注意生活中的優勢互補。
【整體運★★☆☆☆】
單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會在朋友的幫助下展開一段新戀情，雖然一開始會有些波折，但成功的機率頗大。
【事業運★★★☆☆】
頗有工作熱情，雖事務繁多，需盡快處理，不過你能平和心緒，認真的處理各項事務，確保進度。
【財富運★☆☆☆☆】
與人有債務糾紛的機率高，借貸需謹慎，切忌與高利貸牽扯上關係，不利交易。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-3:00pm 石榴紅
開運方位：東南方向
獅子座
短評：今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。
【整體運★★★☆☆】
雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者心情不太好，易怒，對另一半的勸說很反感，調整好心態運勢可提升。
【事業運★★★★☆】
與人交流有充分的默契，適合拜訪客戶、談判薪金等，易獲得令你滿意的結果。
【財富運★★☆☆☆】
易因衝動、看合夥人不順眼而拆夥，導致損失。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00am 珠貝白
開運方位：西北方向
處女座
短評：好運不斷向你靠近。
【整體運★★★★★】
今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！
【愛情運★★★★☆】
異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。
【事業運★★★★★】
事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！
【財富運★★★★☆】
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00pm 萊姆黃
開運方位：東北方向
天秤座
短評：精神振奮，有喜事降臨。
【整體運★★★★☆】
心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。
【愛情運★★★☆☆】
閒聊的時間少一點，給對方更多清閒的空間，不要過度干預對方，以免對方會不耐煩！
【事業運★★★★☆】
廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大助力。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，可小額投資。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-3:00pm 珠貝白
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：愛情運極易衝破最高點哦！
【整體運★★★★☆】
今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作上特別積極，但缺少魄力；多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。
【愛情運★★★★★】
單身者與年紀小的異性朋友有緣，可以多與年輕人接觸互動，有機會談一場充滿活力的戀愛。
【事業運★★★☆☆】
此運對主動積極者有利，多向外發展業務，拓展人脈，對工作順利推進有利。
【財富運★★★☆☆】
想要進財不容易，有閒錢的話不妨拿來活絡人際關係，聚會、送禮都很適合。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-3:00pm 秋葵綠
開運方位：正西方向
射手座
短評：處理好人際關係是今天的重點。
【整體運★★☆☆☆】
上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！
【事業運★★☆☆☆】
運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。
【財富運★★★☆☆】
開源能力不強，操勞奔波中生財。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：4:00-6:00pm 睡蓮紫
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：切忌將對方的缺點常掛嘴邊。
【整體運★☆☆☆☆】
常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。
【愛情運★☆☆☆☆】
情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。
【財富運★★☆☆☆】
不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00am 鉑金灰
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：感受到阻力，有點力不從心。
【整體運★★☆☆☆】
已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情運普通，對另一半的態度不要太強硬，那只會引起對方的不滿情緒。
【事業運★★☆☆☆】
顯得敏感，對小小失誤都會後悔不已。過去的事就別再多想，否則只會阻礙你前進的步伐。
【財富運★★★☆☆】
奇怪，就是存不了錢。今天扮演散財童子。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00am 橄欖綠
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：今天還是吃清淡些的好。
【整體運★★★☆☆】
今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。
【愛情運★★★☆☆】
和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！
【事業運★★☆☆☆】
工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。
【財富運★★☆☆☆】
判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00pm 遠洋藍
開運方位：東北方向
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