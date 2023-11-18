下周生肖運勢／雞運勢大好、猴「老闆看見你努力」、這生肖賺辛苦錢

命理專家曼樺老師分析，11/19~11/25生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.雞

本周運勢超級大旺，年底越發氣勢旺勢，為第一名。事情多到做不完，卻又人紅是非多，必須謹慎說話。

2.猴

本周運勢明顯上揚，為第二名，特別是職場工作者，你的努力，老闆看在眼裡，有很大的考核加分作用。

2.龍

本周運勢還不錯，同為第二名。事業上有新契機，職場人氣高，團隊信心及戰鬥力十足，期待突破業績僵局。

3.牛

本周運勢好轉，為第三名。透過貴人的幫忙，各種磨合機會增多，雖然奔波勞苦，賺的是辛苦錢，總是有持續不斷的收入。

【財運前三名】

1.雞

本周財運大旺，以口得財的工作經驗，加上非常熟悉客戶心理，很快就做到同儕業雞第一名，獎金豐收。

2.牛

邁入冬季之後，你異常忙碌奔波，雖然賺的是辛苦錢，智力與體力都須兼備，至少還能兼鍛鍊身體，也是不錯的。

3.猴

本周財運充滿潛力，未來可觀。職場人員本周有機會展現才藝的另一面，獲得主管的嘉許，在接下來的業務工作中擔任要角。

【感情運前三名】

1.猴

愛情運甜蜜，男友為你發燒感冒，親自在旁照料，還買了許多補品給你，你打心底認定的這是值得託付一生的男人。

2.牛

愛情運甜蜜，新婚老婆的可愛，讓母親大人對你讚賞不已，也希望趕緊為他們生個孫子，家庭熱鬧。

3.龍

家庭運很好，家庭氣氛和樂，你感受圓滿的重要。如論如何，都要保護好家庭成員，分享生活點滴，為他們無怨無悔付出。

【健康運前三名】

1.雞

健康運勢頗佳， 但是天氣漸冷，皮膚越顯乾燥，要勤加保養，洗臉，洗澡後都要擦乳液保濕。

2.猴

健康運不錯，冷冬漸漸來臨，心弱氣虛者可以煮些紅棗粥，桂圓茶來暖胃增添溫暖，還能達到保健養生的功效。

3.龍

本周健康運佳，可多接觸大自然，往戶外走走，吸收森林芬多精，舒展身心，放鬆眼睛以及精神壓力。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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