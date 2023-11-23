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什麼血型家裡最乾淨？AB型斷捨離魔人、O型全塞抽屜、這血型從不整理

聯合新聞網／ 綜合報導
打掃環境示意圖。圖片來源/ingimage
打掃環境示意圖。圖片來源/ingimage

不同血型的人個性大不同，搜狐網分享「善於收拾整理的人是」，猜猜哪個血型家裡最乾淨。

善於收拾整理的人是：

1. A型：

超愛乾淨，房間內的大掃除，整理整頓已經成為習慣，用過什麼東西後，會下意識地把它歸回原位。

2. AB型：

希望自己的生活能有質量，連家具的款式都十分在意，喜歡過簡單、樸素的日子，所以不用的東西會馬上扔掉，毫不感到可惜。

3. O型：

認為掃除和整理應該定期進行，一次完成，會把各種瑣碎的小物都塞進抽屜裡，不能讓人打開抽屜看到它們擠成一團的樣子。

4. B型：

一句話形容他們就是「不善打理」，生活自由的B型覺得「不打掃，生活也照樣繼續」，從來不會在這方面努力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 斷捨離

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