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四大血型發怒指數？A忍到底、B真性情、這血型一點就炸
不同血型的人個性大不同，搜狐網分享「最容易動怒的血型」，有一個血型一秒就能被惹怒，猜猜是誰？
最容易動怒的血型是：
1. O型：
急性子，一點小事就能惹火他，性格中有好鬥的一面，會以「我想發洩一下」為理由大發雷霆。
2. B型：
看起來脾氣很好，其實性情很直接，被憤怒衝昏頭時，平日的理性立即消失不見，周圍人通常不明白他為何發火。
3. AB型：
以冷靜著稱的AB型人基本上不會生氣，可一旦偶爾發起脾氣來將十分恐怖，由於他們會控制情緒，一般怒火很快會平息。
4. A型：
善於忍耐的A型，往往在實在忍不住的時候才會爆發。所以一旦生氣，後果往往不堪設想。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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