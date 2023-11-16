「通靈人」逛大英博物館！埃及法老、 復活島摩艾統統說話了

從宇宙的角度來說，如果你希望直覺更開闊、靈感更通透，你就應該把自己打開給宇宙的萬事萬物。

你一旦將自己打開，就是「通靈」的開始。

啟靈後沒多久，我就跟著Asha去歐洲取能量了。

這一趟英國加冰島，加起來超過半個月的靈性之旅，是我第一次跟通靈人出遊，就結果而言，也是一次令我印象深刻的旅行經驗。因為每一天真的都是「冒險、驚奇、新體驗」。

例如Asha說，高靈告訴她此行要去重要的能量點─英國巨石陣和冰島取能量。以高靈的角度來看，巨石陣是一處連接不同時間跟空間、遠古與宇宙中心的傳送門，因此，它可以幫助我們清理身體記憶的能量，與祖先殘留在我們身上的業力，讓這些能量可以離開地球、前往宇宙、回歸本源，而我們就可以活得更輕盈、沒有負擔。

什麼是取能量？什麼是能量點？清理業力又是什麼意思？清理業力的儀式會是什麼樣子？我帶著一台小小的單眼相機，腦中充滿許多奇幻（有時很科幻）小說的場景，並且期待自己能用「智慧之眼」親眼見證。

但事實上Asha只是拿著一個小瓶子，說：「走！我們去取能量吧！」就像要去超商買瓶水那麼輕鬆。

例如在桃園機場候機時，我跟Asha閒聊，她提到這幾天都沒有辦法好好睡覺，因為她在家靜心時，會有一些靈魂來找她：「欸！你們要去巨石陣喔？我也想跟你們一起去！我也想被傳送走。我想要昇華，我想要離開，我不想困在現在的狀態。」於是，如果Asha力氣足夠，就會把這些靈魂一起帶過去。

哇，這不就是超渡嗎？原來我們要去巨石陣辦一場西式的法會嗎？協助引渡靈魂，離開困境。越說真是讓我越期待了。

Asha又補了一句：「坦白說，如果沒有高靈在守護我的話，我後面會可能帶著一操場的靈魂，飛機就會很重很重……」

我想像了一下，突然覺得變冷了起來。

英國威爾特郡巨石陣，是英國著名的歷史遺跡。新華社

抵達英國後，因為距離參觀巨石陣還有一天的空檔，我們決定搭地鐵去大英博物館逛逛。不知為何，這一天博物館特別熱鬧。來自世界各地的觀光客熙來攘往，不同語言的導覽語音在空中流竄，各種語言、穿著打扮、氣味……彷彿是地球村的縮影，恍惚間，我以為自己走進了一間香火鼎盛的國際大廟。

這是我第二次來大英博物館，但跟著一個通靈人逛博物館，絕對是獨一無二的經驗。Asha一進去，像個極受歡迎的花蝴蝶，許許多多的古文物都會召喚她，只見她說：「等一下！那邊有聲音！我找找看是從哪來的。」然後她會一邊聽，一邊往某個方向走過去，找尋那個聲音。然後過一會兒，她又會說：「那邊也有聲音！」然後就蹦蹦蹦地跑到另一邊。

一般導遊介紹的是古文物的歷史特色，帶你去的是觀光景點和美食餐廳；但如果是通靈人當導遊，她介紹的內容就會是「這裡的古物意識要提醒你什麼什麼，那個法老想說什麼什麼」，帶你去逛的也都是一些能量點或聖壇，讓我不免腦洞大開了起來，「如果去逛故宮，會不會聽到各位皇帝和大詩人們的聲音呢？」跟一般旅行團完全不一樣的「靈性旅行團」，我覺得實在太有趣了！

Asha一進博物館，便帶我們前往埃及區，最近有一位法老在跟她連結，她想試著找出祂是哪一位。Asha循聲找到拉美西斯六世（Ramesses VI）的石像，她在石像面前閤上眼，好像在聆聽什麼般。我用攝影機側拍，發現她的眼皮一直在抽動，就像進入睡眠時的快速動眼期。三十秒後，她終於張開眼睛。我趕緊問Asha，拉美西斯六世為什麼要呼喚她。

Asha解釋：「這三個月來，祂一直在帶領我。祂的能量跟我們這次去冰島和巨石陣的主題是一致的，就是太陽神經叢與力量。祂在協助我可以更臣服於自己的通靈天賦，然後讓我更有勇氣，可以讓人們知道這在生命裡的意義與重量。」

她這麼一說，我才知道即使已經是一間身心靈中心的經營者、開了這麼多場傳訊會和講座、寫過好幾本書，如此經驗豐富的通靈人，對於自己的能力可能還是會有所保留，無法全然信任。「通靈到底有多難啊？」我不禁這麼想。

隨後，我們繼續在展區閒晃，走到末端時，Asha在一個石像前又有感應，我唸出介紹牌的文字：「這是蘇美文明的人首翼獅。」

Asha閉上眼與人首翼獅連結，接著突然轉向我，語氣完全不同：「我知道妳們在籌備第二部紀錄片，這個紀錄片被各國的神性祝福著。我想要告訴妳，妳身為導演，如果能夠向內走，妳能看到多少自己的情緒，能轉化多少，妳就可以帶給社會民眾多少。」

這段話與四殿下為我啟靈時說的，似乎隱約對得上：「妳今天登上『視覺之王』的位子，接下來，妳要在這個位子上，把全世界的美與人性的美，還有看不見的世界要向人們展現的一切，透過妳的眼睛向世人介紹。這是我送妳的禮物，『智慧之眼』。」

我突然意識到，我一直以為「看到」是向外看，看更多新事物、去更多新地方，但其實是透過向外的看見，去向內整合和轉化。重要的不是我「經歷」了什麼，而是這段經歷讓我「看到」了什麼，這才是我應該分享出去的事物。

人首翼獅繼續說：「如果妳希望直覺能夠更開闊，與妳的靈魂體有更強大的靈感，那妳可以開放自己給全宇宙。許多神性都可以協助人們開發直覺區，不只是我們在場的這些神神獸獸和埃及法老而已。即使是一隻微不足道的小蟲，都可以幫助妳。所以，敞開自己，信任所有的發生，它就會發生……」

向內走的第一步，就是「打開自己」。當你願意把防火牆放下來，放下很多既定印象和偏見，不用神明，就連一隻蟲子、一棵樹都可以教導你。再者，「願意」的力量，其實比我們想像中的更大。

比如說，我想要處理自己「容易焦慮」這個議題，因此我把它說出來：「我想要更信任夥伴一點」。雖然我不確定能不能做到、雖然我可能還是會焦慮，但光是「我有這個意願」，就讓我開始看見自己其實一直「用焦慮當作前進的動力」這個事實。

在那之前，每一次剪接師傳來新剪好的影片、每一次編輯傳來修改的文章，在我打開之前，我都會很焦慮，很怕看到不滿意的結果，甚至會開始想像要是最糟的狀況發生了，我該怎麼辦。直到有一刻，我終於被閃電打到，發現自己居然這麼「喜歡」焦慮。

我才意識到，自己真的好好笑。

其實每一次收到的成品都是很棒的禮物，都讓我很驚喜；其實我身邊有好多優秀的夥伴，協助著我，而我只是習慣焦慮跟不信任而已。那是一個習慣，但習慣是可以改的。

《牧羊少年奇幻之旅》（O Alquimista）說：「當你真心渴望某件事時，全宇宙都會聯合起來幫助你。」從宇宙的角度來說，如果你希望直覺更開闊、靈感更通透，你就應該把自己打開給宇宙的萬事萬物。

你一旦將自己打開，就是「通靈」的開始。

復活島摩艾石像。美聯社

但驚喜還沒結束，當我們走到舉世聞名的復活節島摩艾石像（Moai）前，Asha開始打手印，像在翻一本看不見的字典：「我連結到復活節島的能量，祂們想要告訴我們，祂們處於第四次元，祂們存在的意義就是連結外星的能量，以及當人們凝視祂們時，可以清理自己的喉輪……」

摩艾石像向我們解釋，所謂第四次元是靈魂層面的存在狀態。地球現在處於第三次元，當地球進入第四次元，邊界會越來越少，會更接近地球村，也會有越來越多人用心靈溝通，人們可以超越時間跟空間，看到自己生命的實相。

我好奇地問：「地球大約何時會進入第四次元？」

摩艾石像：「以現在的速度來看，其實還要滿長一段時間，大概七百至一千五百年。……但我們相信將有一個爆炸式的突破會發生，這樣會躍升得非常快……大概五百到六百年之間。」

我感嘆地說：「也就是說，我們這輩子應該遇不到了。」

摩艾石像：「妳真的確定妳在這輩子嗎？如果妳看到了生命實相，妳就會發現我們剛才講的時間只是人類的概念。在另一個次元裡，時間概念是完全不同的。我剛才講的一切妳都可以忘記，因為它給妳局限性……」

這趟靈性之旅真的越來越有趣了，我笑了笑，一條冒險的路便向兩頭展開了。

(本文摘錄自《麻瓜通靈日記：沒有地圖、沒有導遊，跟著大寶、宇宙閨蜜分多奇一起，踏上這場冒險、驚奇、新體驗之旅》，采實出版，未經同意禁止轉載。)