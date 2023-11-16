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農曆10月運勢／羊多請客開運、虎別當和事佬、這生肖有爛桃花

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農曆10月運勢(下)／羊多請客開運、虎別當和事佬、這生肖有爛桃花

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為聚餐請客示意圖。圖片來源/ingimage
圖為聚餐請客示意圖。圖片來源/ingimage

湯鎮瑋老師分享影片「農曆十月，十二生肖月運勢，鼠、虎、龍、羊、猴、狗要注意!⚠️」，這裡農曆十月是指命理學上，從國曆11月8日到12月7日，也就是地支的亥月。亥月是驛馬的月份，要多注意交通、驛馬奔波、意外血光這類的問題。

▎屬鼠 簽約前看清楚

鼠本月需要廣結善緣，「陌越星」入座，代表有陌生的貴人，對人不要有分別心，要讓自己更溫暖一點，多微笑累積好印象，之後遇到事情，也會有貴人幫助你。

本月容易恍神，心不在焉，做事容易丟三落四或是掉東西，必須有人多提醒你，留意有些你沒注意到的事情。本月在工作簽合約時，要看清楚條款，不要隨口承諾，之後可能會有問題，甚至惹上官司。本月要保持頭腦冷靜，量力而為，不要分心多用，容易欲速則不達。

想要開運，可以多穿金戴銀，佩戴金飾或銀飾，配戴金珀、白水晶增加好運，可以多拜文殊菩薩，智慧劍斬斷煩惱。

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▎屬虎 當心捲口舌是非

本月福星高照，「關關難過關關過」。遇到緊急危難時，也會有貴人相助。「福星」入座也是業力現形的月份，如果平常有廣結善緣、累積福德，本月會順風順水，如果本月阻礙多，代表平常累積福緣還不夠，要趁這個月多累積福德。就算有壞事出現，也是好事情，可以大事化小、小事化無，預先地提醒注意事情發生；所謂早期發現早期治療，早點發現問題也好。

本月有「卷舌星」，容易有口舌是非，建議少管閒事，不要去當和事佬或是想幫人主持公道，容易誤判局勢幫錯人。建議多身體力行布施，或是語布施多說好話，運勢都會加分。

想開運，可以多穿戴綠色系的衣服、飾品，配戴綠幽靈、綠珀、翡翠、木質調的手珠飾品，也建議多拜文殊菩薩。

▎屬龍 多去旅行換磁場

本月轉運中。屬龍的人明年正沖太歲，現在靠近年底，諸多阻礙也顯現，如果本月有喜事，例如求婚、結婚、生子都不錯，如果自己沒喜訊，多參加別人喜事，喝喜酒、吃滿月、生日慶，也都能開運。「紅鸞星」入座，代表情感、桃花，「紅鸞星」也代表驛馬，可以藉由旅行轉換磁場，也會轉運。

本月許多事都塵埃落定，不管好事壞事都定案，是斷捨離的月份。在工作家庭上都有點茫然，對未來不確定，也容易有點恍神，要保持平心靜氣，如果沒有方向，就順其自然，讓事情過去就好。

想開運，可以多穿戴紅色、粉紅色系衣服飾品，配戴血珀、粉晶、硃砂、紅瑪瑙。可以多拜拿書的文關公

▎屬羊 易犯小人宜多請客

本月容易犯小人，常遇到人在背後指指點點，做事不順，建議順其自然。可能是人紅遭嫉？或是平常太小氣？建議可以多請人吃東西、喝飲料廣結善緣。

本月「五鬼星」入座，容易覺得煩心，本月做事不要做太高調，遇到好事，像是中獎、加薪、升官，暗自高興就好了，不要大肆張揚，分享太多可能讓別人覺得你炫耀，樂極生悲。本月有官司、官非的問題，簽合約要特別當心。

想要開運，可以多穿黃色系、駝色、咖啡色系衣服，可以多帶蜜蠟、黃水晶，建議多拜土地公

▎屬猴 男生當心爛桃花

本月有「太陰星」，利女不利男，女生可以心想事成、斷絕煩惱，男生要注意爛桃花，自己要潔身自愛，不要拈花惹草，要用智慧篩選朋友。

屬猴本月內心小劇場多，容易煩惱，可能因為發生一些事情，看透人情冷暖，要知道看透真相是福報，當下可能覺得難過，但能及時看清楚是好事。如果之前身體有狀況，女生可以趁本月調整身體，容易遇到良醫。

想要開運，可以多穿金戴銀，多穿金色銀色白色衣服，配戴白水晶、金珀，可以多拜觀音菩薩。

▎屬狗 女生少去醫院喪家

「天喜星」入座，如果想結婚生子，本月有好機緣，容易家有喜事，對運勢有加分效果。「太陽星」入座，利男不利女，男生事業、情感都加分，女生本月容易落空，可能會掉東西、損財、損健康，請小心謹慎，請多休息，如果掉東西就當作「破財消災」。

女生建議本月多曬太陽，少去磁場不好的場所，像是醫院、喪家。

想要開運，可以多穿紅色系衣服，配戴血珀、粉晶、硃砂、紅瑪瑙、紅線，要知道「一紅擋九災」，也可多祈求作明佛母，增加貴人。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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