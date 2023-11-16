誰吵架了不離不棄？處女邊發飆邊照顧你、別和水瓶講大道理、這星座不冷戰就好

在一段感情裡一定會有摩擦，吵完能夠和好才是最重要的，占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『《星座》12星座 哪6個星座 吵完架還是不離不棄呢？建議參考太陽星座、月亮星座、金星，如果知道火星也可以參考。

▎水瓶座 別和他們講大道理

水瓶座看似很難抓得住，但只要遇到感情的事，就會勾起他們的理性，他們通常遇到爭執的時候一開始會懶得理，但是如果對方一直踩他們底線或是越來越不講道理的話，水瓶座會開始據理力爭，要注意爭執的時候別跟他們說太多大道理，這樣換來的會是長期抗戰。

水瓶座很在乎對方是不是也同樣的愛著自己，他們在感情裡是很會用情緒攻勢的，他們會藉由他們自己的情緒去觀察對方夠不夠了解他、關心他，如果他們感覺到對方沒有很關心自己，水瓶座會慢慢的將自己的愛收回來，所以就算與他們有爭執，也要讓他們感受到你滿滿的愛。

▎天秤座 「太難聽的話」別說出口

圓融的天秤座非常討厭衝突的感覺，他們對人人好，就是因為想避免各種衝突發生，而他們對氣氛的好壞也十分敏銳， 在他們世界中沒有什麼是不能好好溝通的，而在感情裡會有爭執的原因，大部分都是跟態度有關係。

跟天秤座發生爭執時，點到就好了，雖然他們在感情裡的配合度很高，但是他們不太能接受粗暴的言語，如果在吵架的過程中把話講得太難聽，或是吵架的次數太過平凡，這會讓天秤座久久無法平復，甚至默默地淡出這段關係。

▎射手座 刀子嘴豆腐心 事後愧疚

在跟射手座相處的日常是非常容易發生爭執，他們不像表面上的那麼隨和，射手座在感情中有很多地雷，對很多事情也很敏感，他們會藉由吵架來觀察對方的愛有多深，甚至會用吵架這件事情引起對方的注意。

射手座吵架時講話通常不會太好聽，情緒化的字眼會比較多，力度也會比較大，但是有一個好處是他們的情緒來得快去得也快，如果在吵架時講話太難聽，他們事後會覺得愧疚，後悔自己太惡毒，只是礙於面子他們會先冷靜一下，拖延時間想辦法跟你和好。

▎摩羯座 以不變應萬變 吵不起來

想要跟摩羯座吵架其實有點困難，通常都會是「一個人的獨角戲」，摩羯座在遇到爭執的時候大部分會選擇冷處理，他們會先自己想一下要怎麼應對，他們處理情緒是非常細膩的，細膩到可能摩羯座在生氣，對方卻完全感受不到。

大部分的摩羯座都不希望自己的情緒影響到其他人，所以當有爭執的時候，他們都會像悶葫蘆一樣，不做任何表態，自己默默吸收。 摩羯座是就事論事型的，他們對於事情的順序、因果都明明白白，所以跟他們吵情緒上的事是沒有用的，他們也未必能明白。但是也因為如此，摩羯座也很少因為情緒上的問題而離開一個人，他們愛上一個人是會非常癡情的。

▎巨蟹座 討厭冷戰 會胡思亂想

巨蟹座是很會檢討自己的星座，無論今天吵架誰對誰錯，他們第一個動作就是檢討自己。在跟巨蟹座談戀愛的時候，他們會慢慢地卸下自己的心房，雖然過程很慢，但是他們一但卸下所有武裝後，他們對於感情的投入是非常驚人的。

想要巨蟹座在吵架後還是不離不棄，絕對不能用冷戰的方式，冷戰對於巨蟹座來說是一種折磨，細膩的他們會在這段冷靜的時間湧出非常多想法，開始胡思亂想。感情中一定有摩擦，在跟巨蟹座吵架後，要盡快和好，無論是誰的問題，他們大部分都會先主動道歉，但是這種主動一但久了，想要他們重新燃起那把火是完全不可能的。

▎處女座 矛盾的集合體

處女座是非常擅長吵架的星座，很少人能像他們在吵架的時候這麼有邏輯，能夠站得住腳。處女座在星座裡面是家長的角色，在跟處女座發生爭執的時候，他們絕對不會先低頭，但是生氣的同時，還是會擔心對方的各種生活大小事，這也是他們對自己的一種折磨。

在感情世界裡，處女座是非常善於忍耐的，對於很多事情他們都是看在眼裡藏在心裡，對於生活中的任何大小事，只要他們覺得這段感情是值得的，一定都可以磨合，但是也不要因此得瑟，處女座只要一死心，就很難再挽回了。

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