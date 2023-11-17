命運協奏曲 – 來談談命與運

作為一個命理師，最常遇到的挑釁，並不是「你算得不準!」(自信與不知羞恥，往往只有一線之隔)，而是「命運是掌握在自己的手裡!」

從命理師的角度來看，我並不是全然地否定這句話的可能性；但是卻不免懷疑，說這句話的人真的可以證明自己有這個能力嗎?

為了健康的考量，要自己少喝幾杯手搖飲、少抽幾根菸、早點上床睡覺、維持一週三次的運動習慣，這些基本的生活習慣都很難做到、連體重都很難控制的現代人，哪來的自信認為「命運是掌握在自己的手裡」?

再者，如果要能夠掌握自己的命運，好歹要先知道「命運」是怎麼運作的吧?

就像開車上路的駕駛人，總是要熟悉車輛運行的原理，方向盤、油門、煞車、排檔之間的運作關聯性，以及紅綠停綠燈行、速度限制、道路行進的各項交通規則，才能勉強稱為「方向盤掌握在我的手裡」。

要是不明瞭上述的原理與規則，仗著「方向盤掌握在我的手裡」而胡亂作為，輕則被歸類於「馬路三寶」，重則成為「玩命之徒」。

對於人生及命運，何嘗不是如此?

有格論格，無格論財官?

一般人在看命盤時，會用一種「望文生義」的心態來解析。

十二宮的分類與名稱，讓人們對於宮位有種「專屬分工」的認知與期望；也就是談婚姻感情只看夫妻宮，談工作適性選擇只看官祿宮，談財富管理只看財帛宮。

但是在命理深度分析的理論中，命宮(或身宮)的主導性卻遠超乎我們的想像。

這輩子會不會有錢? 看命宮(或身宮)。

武曲、太陰、天府、祿存這四顆被稱之為財星的星曜，代表坐命當事者非常注重錢財的取得、運用、儲存，說他們「愛錢」或是「愛財」，其實並不為過。

這些財星坐命的人們也將他們大部分的時間、精神與資源，投入在與錢有關的事務上。如果用「一萬小時定律」來檢視，這些人終其一生所花費在「財富」(包括思考怎麼樣會更有錢)的時間，可能遠遠超過一萬小時。

不是財星坐命的人們，可能將自己的時間與資源花在其他的人生面向: 自我實現、感情、公眾事務、公益活動、體驗人生(aka耍廢)。

就像各大金融機構理專常掛在嘴邊的一句話: 「你不理財，財不理你」，這些人這麼積極地去「理」財，他們比你有錢不就只是剛好?

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適合從事什麼工作? 看命宮(或身宮)。

命宮之所以為命宮，就是因為它在整個命盤中是居於主導的地位，一切的興趣、好惡、行為模式都是由命宮的主星來主導。

官祿宮雖然代表工作、事業，但是坐命者有興趣或是應該從事的行業是由命宮來主導。既然工作的選擇與傾向是由命宮來主導，那麼官祿宮又代表著什麼意義呢?

官祿宮所代表的是工作事業的順逆與發展情形。

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是否適合走入婚姻? 看命宮(或身宮)。

在命理的分析中，的確有「不利婚姻」的組合，通常是煞星獨坐，或是某些主星與煞星的組合(如天機、天梁、巨門、武曲)。

這些組合落在夫妻宮固然容易造成不利婚姻感情的情況，但是落入命宮也依然兌現不利婚姻的結果，而且落入命宮的影響力遠大於夫妻宮。

這些組合通常帶有強烈的孤獨感，或是人際相處上的盲點；而婚姻關係是最赤裸裸的人際關係，坐命者與眾不同的價值觀或是不擅與人相處的弱點，終究難以承受婚姻中可能會有的挑戰與調整。

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命理理論中有「有格論格，無格論財官」的說法，其實是蠻值得再三玩味的。

這句話表面的意思是說: 一張命盤中如果格局確立(通常看命遷線的組合)，那麼這個人賺大錢或是成大事的機會就蠻高的；如果命盤中並沒有形成格局，那麼他(她)一生的財富與事業的概況，就要更進一步來分析財帛宮及官祿宮。

舉例來說，如果一個人的命宮中有武曲、天府、祿存(命宮中是財星大集合)，那麼這個人成為"富人"的機率就會比常人來得高。但是如果細看他(她)的財帛宮主星: 廉貞獨坐，就完全嗅不到一絲與錢相關的味道。

這種情況就是「有格論格」。

然而，如果一個人的命宮中有武曲(化忌)、天府(化科)、擎羊，雖然仍是財星武曲和天府的組合，但是理財觀念不佳(武曲化忌)又愛炫富(天府化科)，再加上擎羊容易暴衝，格局已被破壞。能不能成為"富人"，就要看財帛宮廉貞的理財能力以及官祿宮紫微、天相的工作能力了。

這種情況就是「無格論財官」。

這個「有格論格」的邏輯，甚至可以延伸至非關財富、工作取向的領域，也可以適用在不好的格局。

這個「格局」其實包含了先天的資源(例如聰明才智)，也包括了後天的價值觀、心態，以及行為模式。

一般認為: 如果在求學時期(第一至第三大限)，大限命宮的三方四正文星(文昌、文曲、天魁、天鉞、化科)聚集，那麼坐命者的求學之路就會較為順遂，讀書考試也會得心應手。

然而，當坐命者大限命宮的三方四正文星聚集，大限命宮卻有顆文昌化忌，坐命者的確考上了還不錯的大學，但是進入大學後卻對所學沒什麼興趣，逐漸厭倦上課、學習的呆板生活，最後休學。

文昌雖然是利於讀書考試的星曜，但是「化忌」所造成的無心或是無力，主導了坐命者的學習之路；縱使三方四正的其他宮位文星聚集，也難以提振坐命者的學習意願。

歲月是把殺豬刀?

如果不從實際的命例來分析，我們通常會有個錯覺: 命盤成格的人，通常就贏在起跑點: 有良好的家世背景、優秀的教育養成、父兄手足的支持，人生發展的機會水到渠成。

但真實的狀況，往往令人跌破眼鏡。

以前述所提到的命宮中有武曲、天府、祿存的坐命者為例: 祿存在命宮，父母宮必有擎羊，兄弟宮必有陀羅，「良好的家世背景」與「父兄手足的支持」兩項條件就未必會成立。

這個中年之後位居高位的財經專業人士，在第一大限父親就過世，而他也被迫離開家中在外尋求發展。所幸靠著自己對於財務金融的興趣，一路苦讀、競競業業地努力工作，終究獲得貴人的賞識而委以大任。經過不同職務的歷練，最後坐上掌理財政大權的高位。

另一位事業有成的富商，命宮中有紫微、七殺、祿存，財帛宮有武曲、貪狼化祿，形成「命會雙祿、非官即富」的格局。但是家境貧寒的他，也要走過佈滿煞星、荊棘的前四個大限，經過商場的磨練與失敗不斷的洗禮。在第五大限運行廉貞、破軍、(大限)祿存之際，確立業務發展的方向，全力衝刺，建立了規模巨大的商業王國。

從某個角度來看: 人生中各個大限運勢所構成的「人生歲月」，更像是一把「雕刻刀」，一刀一刀地刻出坐命者命中該有的「格局」。而刀起刀落之際，更像是坐命者所歷經的挫折、苦難與磨練。

而這把「雕刻刀」，不僅雕塑出令人稱羨的好格局，也會雕塑出眾人避之唯恐不及的不好格局。

武曲、破軍加上煞星，是命理上所稱「敗家、不肖子」的格局。從星曜組合的星性來看，也不難理解這種組合的致命缺點。

武曲與破軍的組合，讓坐命者會有一種「不假思索」的慣性；深思熟慮、三思而行就不會是他(她)的行事作風，再加上煞星暴衝的特質，其後果不難想像。

某個破軍、武曲加雙煞的坐命者，出生在富裕的家庭(父母宮有廟旺的太陽加祿存，田宅宮有廟旺的太陰化祿)。

第三大限時他利用家族的資源，成功地打造出知名的品牌，卻也產生了數十億的虧損。當父親要求他收拾這個爛攤子時，坐命者斷然拒絕，並且宣布脫離家族，另行自創品牌；兌現了大限命宮與本命官祿宮的貪狼化忌。

之後，坐命者的人生便在雲端與地獄間起伏擺盪。剛開始是事業有成的創業楷模，不到十年卻欠下鉅額的債務與稅款，兌現了第五大限的廉貞、七殺加擎羊。

而第六大限運行天梁化祿，最終靠著長輩的遺產以及家族手足的協助下，解除了他的困境。但他再也無法東山再起，確定此生「敗家」的格局。

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對於格局不好不壞、不上不下的多數普通人而言，我們又應該如何看待「命與運」?

命運協奏曲

音樂領域中的「協奏曲」(Concerto)是指一件（或數件）獨奏樂器和樂隊協同演奏，既有對比又相互交融的作品。而Concerto的原意是「偕同」、「共聚」，但亦帶有「競爭」、「論辯」的含意

而我們的「命」就像是獨奏樂器，而「運」就像是協奏的樂團；「命」與「運」的交互作用，則譜出了人生的協奏曲。

本命盤所形成的「格局」，雖然可能不好不壞、不上不下，但通常都會有個「主軸」- 哪些面向相對來說比較好，哪些面向比較差。

對於大部分的面向而言，相關的宮位吉星多就會比較順利，煞星多通常就會不平靜、不順利。但是，就如同先前所提到的: 有些事物的好與壞是由命宮的組合來決定。

而在不同的大限，意味著我們的整體運勢會有一輪的轉變；這個轉變除了源自於大限命宮星曜的轉變之外，化祿、化權、化科、化忌、祿存、擎羊、陀羅也是產生轉變與形成好壞情況的重要因素。

化祿、化權、化科、化忌、祿存、擎羊、陀羅，這七顆變化星曜不僅出現在本命命盤，運行在不同的大限時，每個大限也會有自己的化祿、化權、化科、化忌、祿存、擎羊、陀羅。

本命的七顆變化星曜，效力一直都在；通常要在人生驀然回首、一生已過大半之際，重新檢視命盤時，才會發現它們默默地兌現了。

大限的七顆變化星曜，效力只維持十年，卻在這十年間展現亂石崩雲，驚濤拍岸，捲起千堆雪的威力。

本命的七顆變化星曜與十四主星，像是協奏曲中的獨奏樂器，一直以「人生的主旋律」提醒著坐命者。

大限的七顆變化星曜，則像是協奏曲中的協奏樂團，在不同的樂章中與獨奏樂器協同演奏。

在某些大限中，本命的吉星與大限的吉星相互配合，產生了極佳的運勢，進而推升了坐命者在不同面向的成就 - 財富的取得、事業的成就、感情的美滿融洽。

然而，在某些大限中，本命的煞星與化忌也會與大限的煞星與化忌相互配合，產生極大的挫折、挑戰或是風險，進而造成了坐命者不同面向的挫敗或損失。生命中的戲劇性變化，往往在這個時期發生。

也有某些大限，本命的七顆變化星曜與大限的七顆變化星曜取得某種程度的平衡，日子過得雲淡風輕，不好不壞，雖然沒有心想事成、十全十美，但也平靜無波、心滿意足。

有些人的行運頗令人羨慕，連續數個大限吉星始終隨侍在側，固定出現在某些特定宮位(命宮、財帛宮、田宅宮或福德宮)，讓坐命者財源廣進、豐衣足食。

但是有些人的行運卻頗令人唏噓，連續數個大限煞星或化忌如影隨形，讓坐命者疲於奔命、心力交瘁。

命與運當中的好與壞、平靜與起伏、美好與波折，就像協奏曲中的對比、交融、競爭、辯論。

面對命與運的好與不好，我們只能聽天由命了嗎?

命好，要把眼光放遠，放大格局。

運好，要善加把握，居安思危。

命不好，要調整心態，精進自我。

運不好，要有底氣，等待時機。

而曲終之際，是餘音繞樑，還是不堪入耳，都是坐命者的人生之作!

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