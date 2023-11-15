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強運上身！今後10年「3生肖」能順心如意、發大財 第一名賺大錢是遲早的事

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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想要順心如意是每個人的期盼，但如果也能夠加上賺錢發大財，那真是錦上添花，在今後未來的10年內，有些生肖靠著強勁的運勢和自身努力，就能達到此一目標，一起來看看哪幾個生肖，即將就要順心如意，發大財。

第三名：馬

馬寶寶樂觀開朗，對於事物的判斷力也常常別出心裁，他們最大的特色就是不怕困難，能夠不斷的向目標持續前進，既使沒有目標，他們也會按部就班，做好自己的本分，向前邁進，在未來的十年內，正是馬兒準備要馬不停蹄大步躍進的好時光，期間會遇到許多貴人提攜，充滿機會也充滿挑戰，但是馬兒不怕，馬兒只怕太過悠閒而失去動力，只要有人鞭策，馬兒絕對會全力以赴，只是必須切記，財運來自努力工作的成果，千萬不要走投機路線。

第二名：兔

性情溫順的兔寶寶，本身就具有一股高雅的氣質，舉手投足間都散發著貴族的魅力，他們聰明又靈巧，精明又仁慈，兔寶寶不喜歡與人鬥爭，懂得保護自己，也常常能發現各種危機，在未來的十年內，兔寶寶可以將這種洞察先機的能力運用在投資理財上，他們的精明常常能幫助自己找到適合的標的物，加上老天賜予的好運氣，往往可以在短時間內賺進大筆錢財，但是要提醒兔寶寶，虛榮心不要太強，否則賺來的錢，可能都會花在非必要的精品上。

第一名：狗

最忠實可靠又愛行俠仗義的狗寶寶，有著過人的意志力，只要看到獵物就會窮追不捨，頑固的他們，有時會不計一切代價，只為得到自己所要的成果，雖然冥頑不靈，但在未來的十年內，這樣的執著最適合狗寶寶，他們非常適合開店做生意，或是建立自己的公司，憑藉著不屈不饒的精神，能夠在生意場上大放異彩，成就一番事業，賺錢發大財只是遲早的事，不過還是要奉勸狗寶寶，不要墨守成規，要能夠與時俱進，才能讓事業長久發展。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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